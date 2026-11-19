Depronto persigue a los que no comparten su ideología: alcalde de Barrancabermeja a De la Espriella

En la mañana de este jueves, 19 de noviembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, quien se pronunció frente a la denuncia que instauró en su contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

“Lo primero es que yo creo que es una gran oportunidad la que me está dando el presidente para todo lo que yo estoy haciendo en Barrancabermeja con estas obras que empezaron a ejecución este mismo año, que ya llevan avances importantes: proyectos de transición energética, granjas solares, colegios, vías, es una inversión muy importante que está realizando en la ciudad y que el presidente los ponga en cuestión, para mí es importante que se puedan dar a conocer todos los avances”, comentó.

Lea más: Presidente denunció presunta corrupción con recursos de regalías en Alcaldía de Barrancabermeja

Y agregó: “También quiero invitar al presidente a que, si de verdad quiere dar una lucha contra la corrupción, creo que debería empezar a denunciar a exalcaldes que dejaron obras inconclusas y no estar, de pronto, denunciando o persiguiendo alcaldes que, sencillamente, no somos de su misma línea o ideología política, pero que estamos haciendo las obras y en pocos meses hemos dado grandes resultados”.

Críticas al Fondo Milagro

En esa línea, Vásquez subrayó que el presidente debería “asesorarse o revisar un poco más la información”, según él, “porque esa figura de los fondos que él cuestiona es la misma figura que él usa con el fondo Milagro”.

“Yo creo que aquí hay demasiada desinformación y para mí es una oportunidad maravillosa que me permitan contarles que en Barrancabermeja los recursos se están invirtiendo a diferencia de lo que está pasando en cosas como el Fondo Milagro”, criticó.

Además, explicó que trae a colación el Fondo Milagro porque “son figuras muy similares”.

“Los fondos que la ley permite designar como entidades ejecutoras son fondos que deben estar reconocidos por el mismo DNP. Él con su fondo milagro pretende, también, ejecutar recursos públicos así que él establece que se van a manejar de forma privada, que es algo que él cuestiona en la entrevista que pude ver. Entonces yo creo que el presidente está cuestionando algo, que es una figura que los ministerios han usado, designar entidades ejecutoras para proyectos de regalías, lo han hecho durante muchos años alcaldías, gobernaciones que manejan regalías, entonces el cuestionarnos, porque la alcaldía designa una entidad ejecutora de regalías, es algo que él mismo está haciendo con el Fondo Milagro”.

Le puede interesar: Alcalde de Barrancabermeja borró respuesta al presidente por presunta corrupción con regalías

La denuncia del presidente

Cabe recordar que el presidente Abelardo De La Espriella radicó una denuncia formal en la Fiscalía por el presunto traslado irregular de recursos de regalías por más de $119.000 millones en la Alcaldía de Barrancabermeja.

“La alcaldía trasladó recursos de regalías a FONCOLOMBIA, un fondo mixto que contrata por derecho privado. Con esos dineros se adjudicaron siete procesos que, según la documentación examinada, no fueron publicados en SECOP”, dijo.

Al respecto, el alcalde respondió: “Es de conocimiento para todos los abogados de este país que las alcaldías que tenemos asignaciones de regalías podemos aplicar, según el marco de la ley 2056 del 2020, la ley de regalías, se pueden designar entidades ejecutoras de regalías y cuando se designa a una entidad ejecutora de regalías ya todo el proceso de selección del contratista que ejecuta las obras pasa a manos de otra entidad”.

“Entonces, en primer lugar, si usted estuviera buscando favorecer a algún contratista en particular, ¿por qué designaría yo la ejecución de la obra a un ente tercero? Si podría hacer la misma alcaldía, como se ha visto en muchos casos, donde las alcaldías de cierta manera intervienen en los procesos de contratación. Aquí lo que hicimos fue designar esa ejecución de regalías a una entidad tercera", complementó.

¿Ha tratado y conversado con Jorge Humberto Arguello, conocido como ‘El Bachiller’?

Ahora, en parte de la denuncia del presidente se habló sobre la participación de funcionarios en este presunto hecho de corrupción, ahí nombró a Jorge Humberto Argüello Beltrán, conocido como ‘El Bachiller’, y al mismo alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez, a quienes señala de haber liderado la firma de estos contratos para vías, instituciones educativas y recursos de energía solar.

Sin embargo, el alcalde de Barrancabermeja negó haber tenido algún contacto con él.

“Yo he escuchado, por supuesto, del señor Jorge Argüello, es un contratista muy reconocido en la región, ha tenido contratos con muchas ciudades, pero nunca lo he visto en persona, ni lo conozco como tal. Uno en el camino conoce mucha gente, por supuesto que en algún momento uno lo ha escuchado”, dijo.

Así mismo, aseguró que nunca ha tenido reuniones en privado con él.

“En ningún momento tengo conocimiento de eso”, respondió sobre si dineros de Argüello entraron a su proyecto político.

Habla de persecución del presidente

Finalmente, el alcalde de Barrancabermeja mencionó que lo del presidente De la Espriella podría ser una persecución.

Lea también: “Un lápiz es más poderoso que la pistola”: alcalde Barrancabermeja tras denuncia por regalías

“Desconocería por qué el interés particular del presidente sobre mí, sobre mi esposa, sobre Barrancabermeja. Yo creo que aquí, claramente, lo que se ve es una persona que está tratando, de pronto, de usar herramientas del Estado, de pronto, para perseguir a personas que no compartimos ideología política o personas que nos atrevemos a cuestionar los errores que él está cometiendo como presidente, como es el caso de los recursos del Fondo Milagro, pero realmente desconozco cuál es la razón particular o personal que el señor presidente pueda tener sobre mí, pero yo agradezco que lo haya hecho porque me permite tener estos espacios para demostrarle que en Barrancabermeja sí se están invirtiendo los recursos, que las obras están avanzando, que un poco antes de ejecución estamos mostrando grandes resultados y haciendo obras”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 18:07 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: