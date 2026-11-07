Aguas de Bogotá abrió convocatoria laboral 2026, ¿qué perfiles buscan? Hay 100 vacantes

Imagen de referencia de hoja de vida. Foto: Getty Images. / dowell

Aguas de Bogotá está en busca de profesionales que quieran hacer parte de la entidad para desempeñar labores de operarios de zonas verdes, recolección y limpieza, así como motosierristas y guadañadores.

Según mencionan en su página web, hay 100 vacantes laborales para quienes quieran postularse.

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Las ofertas laborales están disponibles de manera virtual desde el próximo lunes 9 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m.

De acuerdo con la Alcaldía, el requisito para poder postularse en contar con básica primaria y tener disponibilidad inmediata para iniciar el cargo.

Las personas interesadas podrán conectarse haciendo clic aquí, para conocer más detalles sobre esta convocatoria laboral y hacer su postulación.

Vacantes laborales disponibles con Aguas de Bogotá

Operarios de mantenimiento de zonas verdes.

Operarios de recolección y limpieza.

Motosierristas.

Guadañadores (deben contar con guadaña propia).

Requisitos para postularse

Disponibilidad inmediata.

Básica primaria.

Algunas vacantes no requieren experiencia.

Desempleo en Colombia

La tasa de desempleo en Colombia mantuvo su tendencia a la baja durante el mes de septiembre, alcanzando una cifra histórica que no se veía desde 2001. La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, confirmó que la tasa de desocupación pasó del 9.1% al 8.2%, evidenciando una mejora sostenida en el mercado laboral.

Explicó que la tasa de desocupación de los hombres para el periodo en análisis es del 7.1% y de las mujeres cayó al 9.6%.

Con estas cifras, en el país la población ocupada es de 23.9 millones, los desempleados 2.1 millones con una reducción de 204 mil personas que salieron de esta condición y los inactivos 14.7 millones.