Bogotá ofrece 3.000 becas en 39 universidades privadas: requisitos y fechas para inscribirse
La convocatoria de Jóvenes a la E estará abierta del 12 al 18 de noviembre de 2026. Los beneficiarios recibirán financiación de la matrícula y un apoyo económico semestral para cursar programas técnicos, tecnológicos y universitarios.
Colombia
La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital Atenea, abrió una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, que ofrecerá hasta 3.000 becas para estudiar en 39 instituciones privadas de educación superior.
Las inscripciones estarán habilitadas entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 y están dirigidas a jóvenes de las 20 localidades de Bogotá que hayan terminado el bachillerato en colegios de la capital.
El programa cubrirá el valor de la matrícula y entregará un apoyo económico semestral para contribuir a la permanencia de los estudiantes durante su formación académica.
“Cada joven que llega a la educación superior lleva consigo un proyecto de vida y un enorme potencial para aportar a Bogotá. Con este máximo de 3.000 becas queremos que su talento, dedicación y ganas de salir adelante encuentren oportunidades concretas”, afirmó Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea.
¿Quiénes pueden acceder a las becas?
Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener hasta 28 años.
- Ser bachiller egresado de un colegio de Bogotá.
- Haber presentado las pruebas Saber 11.
- Residir en cualquiera de las 20 localidades de la ciudad.
La oferta incluye programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en áreas como salud, ingenierías, tecnología, ciencias económicas, derecho, ciencias sociales, comunicación, artes, educación y arquitectura.
¿Cómo se asignarán los cupos?
La selección tendrá en cuenta el mérito académico, medido a través del puntaje de las pruebas Saber 11, y las condiciones de vulnerabilidad de los aspirantes.
Entre los criterios de priorización se encuentran la pertenencia a comunidades étnicas, ser víctima del conflicto armado o de violencia de género, tener alguna discapacidad y las condiciones de vulnerabilidad económica, entre otros.
¿Cómo realizar la inscripción?
Los interesados deberán ingresar a www.agenciaatenea.gov.co, crear un usuario y acceder al sistema SICORE durante las fechas establecidas.
Antes de postularse, deberán consultar los lineamientos oficiales y tener preparados los documentos que acrediten su título de bachiller y la presentación de las pruebas Saber 11.
Fechas clave de la convocatoria
* Inscripciones: del 12 al 18 de noviembre de 2026.
* Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2026.
* Inicio de clases: enero de 2027.
La convocatoria cuenta con la participación de 39 instituciones privadas de educación superior. Los programas disponibles y los cupos por universidad podrán consultarse en la página oficial de la Agencia Atenea.