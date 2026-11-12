Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 nov 2026 Actualizado 01:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Bogotá ofrece 3.000 becas en 39 universidades privadas: requisitos y fechas para inscribirse

La convocatoria de Jóvenes a la E estará abierta del 12 al 18 de noviembre de 2026. Los beneficiarios recibirán financiación de la matrícula y un apoyo económico semestral para cursar programas técnicos, tecnológicos y universitarios.

Estudiantes presentando las Pruebas Saber. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Estudiantes presentando las Pruebas Saber. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Estudiantes presentando las Pruebas Saber. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Marcela Santos

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

Colombia

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital Atenea, abrió una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, que ofrecerá hasta 3.000 becas para estudiar en 39 instituciones privadas de educación superior.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 y están dirigidas a jóvenes de las 20 localidades de Bogotá que hayan terminado el bachillerato en colegios de la capital.

El programa cubrirá el valor de la matrícula y entregará un apoyo económico semestral para contribuir a la permanencia de los estudiantes durante su formación académica.

“Cada joven que llega a la educación superior lleva consigo un proyecto de vida y un enorme potencial para aportar a Bogotá. Con este máximo de 3.000 becas queremos que su talento, dedicación y ganas de salir adelante encuentren oportunidades concretas”, afirmó Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea.

¿Quiénes pueden acceder a las becas?

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener hasta 28 años.
  • Ser bachiller egresado de un colegio de Bogotá.
  • Haber presentado las pruebas Saber 11.
  • Residir en cualquiera de las 20 localidades de la ciudad.

La oferta incluye programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en áreas como salud, ingenierías, tecnología, ciencias económicas, derecho, ciencias sociales, comunicación, artes, educación y arquitectura.

¿Cómo se asignarán los cupos?

La selección tendrá en cuenta el mérito académico, medido a través del puntaje de las pruebas Saber 11, y las condiciones de vulnerabilidad de los aspirantes.

Entre los criterios de priorización se encuentran la pertenencia a comunidades étnicas, ser víctima del conflicto armado o de violencia de género, tener alguna discapacidad y las condiciones de vulnerabilidad económica, entre otros.

¿Cómo realizar la inscripción?

Los interesados deberán ingresar a www.agenciaatenea.gov.co, crear un usuario y acceder al sistema SICORE durante las fechas establecidas.

Antes de postularse, deberán consultar los lineamientos oficiales y tener preparados los documentos que acrediten su título de bachiller y la presentación de las pruebas Saber 11.

Fechas clave de la convocatoria

* Inscripciones: del 12 al 18 de noviembre de 2026.

* Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2026.

* Inicio de clases: enero de 2027.

La convocatoria cuenta con la participación de 39 instituciones privadas de educación superior. Los programas disponibles y los cupos por universidad podrán consultarse en la página oficial de la Agencia Atenea.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado