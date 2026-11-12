Bogotá ofrece 3.000 becas en 39 universidades privadas: requisitos y fechas para inscribirse

Colombia

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Agencia Distrital Atenea, abrió una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, que ofrecerá hasta 3.000 becas para estudiar en 39 instituciones privadas de educación superior.

Las inscripciones estarán habilitadas entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 y están dirigidas a jóvenes de las 20 localidades de Bogotá que hayan terminado el bachillerato en colegios de la capital.

El programa cubrirá el valor de la matrícula y entregará un apoyo económico semestral para contribuir a la permanencia de los estudiantes durante su formación académica.

“Cada joven que llega a la educación superior lleva consigo un proyecto de vida y un enorme potencial para aportar a Bogotá. Con este máximo de 3.000 becas queremos que su talento, dedicación y ganas de salir adelante encuentren oportunidades concretas”, afirmó Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea.

¿Quiénes pueden acceder a las becas?

Los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener hasta 28 años.

Ser bachiller egresado de un colegio de Bogotá.

Haber presentado las pruebas Saber 11.

Residir en cualquiera de las 20 localidades de la ciudad.

La oferta incluye programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios en áreas como salud, ingenierías, tecnología, ciencias económicas, derecho, ciencias sociales, comunicación, artes, educación y arquitectura.

¿Cómo se asignarán los cupos?

La selección tendrá en cuenta el mérito académico, medido a través del puntaje de las pruebas Saber 11, y las condiciones de vulnerabilidad de los aspirantes.

Entre los criterios de priorización se encuentran la pertenencia a comunidades étnicas, ser víctima del conflicto armado o de violencia de género, tener alguna discapacidad y las condiciones de vulnerabilidad económica, entre otros.

¿Cómo realizar la inscripción?

Los interesados deberán ingresar a www.agenciaatenea.gov.co, crear un usuario y acceder al sistema SICORE durante las fechas establecidas.

Antes de postularse, deberán consultar los lineamientos oficiales y tener preparados los documentos que acrediten su título de bachiller y la presentación de las pruebas Saber 11.

Fechas clave de la convocatoria

* Inscripciones: del 12 al 18 de noviembre de 2026.

* Publicación de resultados: 29 de diciembre de 2026.

* Inicio de clases: enero de 2027.

La convocatoria cuenta con la participación de 39 instituciones privadas de educación superior. Los programas disponibles y los cupos por universidad podrán consultarse en la página oficial de la Agencia Atenea.