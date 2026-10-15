¿Cuánto recibirá de prima en 2026? Fórmula para calcular el pago y ejemplo con el salario mínimo

Conozca el monto de dinero de la prima, que se establece tomando el salario básico y el auxilio de transporte. Foto: Getty Images.

Se acerca el mes de diciembre, una época marcada de mucha felicidad para las personas por las fiestas navideñas, la temporada de vacaciones y demás.

Esta parte del año también genera felicidad por el ambiente de festivo y unión de la familia, además de que millones de trabajadores reciben el pago de la prima de servicios.

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La prima se suma a la consignación del salario mensual y beneficia a muchos empleados del sector público y privado. Esta prestación aplica para todas las personas que cuentan con un contrato formal que se menciona en el documento firmado bajo algunas de las siguientes modalidades: término fijo, término indefinido, obra labor, entre otros.

Esta bonificación, normalmente, se destina para ahorros, compras navideñas, inversión en CDT, pago de deudas, viajes, entre otras. Este dinero extra es uno de los más esperados en el ayudado, ya que se considera de gran ayuda para su economía personal para saldar sus gastos o generar un fondo de emergencias.

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¿Cuánto recibirá de prima en 2026?

El valor de la prima que recibirá cada trabajador equivale a un mes de salario por cada año o correspondiente al tiempo que lleva vinculado a la compañía.

Esta bonificación se divide en dos pagos en el año. El primero se efectúa a más tardar el 30 de junio y el último tiene como plazo máximo el 20 de diciembre.

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¿Cómo calcular el pago de la prima?

Para calcular el monto que recibirá de la bonificación se debe tomar el salario base y sumarlo al auxilio de transporte. Luego de esto, el resultado se multiplica por los días que lleva de trabajo y, finalmente, se divide este número entre 360. La cifra restante del cálculo equivale al dinero que recibirá el trabajador por la prima.

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¿Cuánto recibirá de prima de diciembre un trabajador que gana el salario mínimo?

Para este caso, se va a tomar a un trabajador que gana un salario mínimo en Colombia que en 2026 está en $1.750.905 y su auxilio de transporte es de $249.095 y que lleva seis meses en la compañía, es decir 180 días.

$1.750.905 + $249.095 = $2.000.000

$2.000.000 X 180 (días trabajados) = $360.000.000.

$360.000.000 ÷ 360 = $1.000.000.

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