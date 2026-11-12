Asesinan a policía en Hato Corozal: otro uniformado y una mujer resultaron heridos

Como Juan Sebastián Quintero, fue identificado el patrullero de la Policía Nacional que perdió la vida en un ataque armado registrado en el municipio de Hato Corozal, Casanare. El uniformado llevaba vinculado a la institución desde 2012.

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De acuerdo con información preliminar, dos policías que se encontraban cerca de una estación de servicio realizando actividades de registro y control fueron atacados con arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Los uniformados habrían sido sorprendidos cuando llegaban a atender un procedimiento.

Uno de los policías murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al hospital local. También se conoció preliminarmente que, después del ataque, los responsables habrían despojado a los uniformados de sus armas de dotación.

El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, rechazó el atentado y expresó su solidaridad con los policías, sus familias y toda la institución. A través de un pronunciamiento, condenó el ataque y aseguró que en estos momentos es necesario permanecer unidos para respaldar a la Fuerza Pública y enfrentar a quienes pretenden sembrar terror y afectar la tranquilidad del departamento.

“Nuestros policías no están solos, Casanare y Colombia está con ustedes”, manifestó el mandatario departamental, quien también envió un mensaje de fortaleza y gratitud a los integrantes de la Policía Nacional.

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