Disputa por segunda curul afro continúa: Libres reclama escaño tras suspensión de Wisner Sandoval

Continúa una de las más larga peleas por escaños en la Cámara de Representantes, pues luego de que se conociera una medida cautelar emitida por el Consejo de Estado, donde se suspendía provisionalmente al congresista Wisner Sandoval de la curul afro, aún no se ha hecho la suspensión del parlamentario de esta dignidad.

La líder y entonces candidata a este escaño, Anyela Guanga, denunció que luego de un mes de que saliera el auto del alto tribunal, aún no se le ha notificado por parte de la Mesa Directiva de la Cámara Baja la suspensión provisional a Sandoval ni tampoco cuando asumirá la curul.

Según lo emitido en la medida cautelar, la razón por la que se llegó a esta decisión fue porque la lista a la que pertenecía el actual parlamentario no alcanzó el umbral necesario y no podía acudirse a la figura de los residuos para asignar el escaño a una lista que no alcanzó esa votación mínima.

Sin embargo, la Mesa Directiva de la Cámara aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que el representante posesionado Sandoval sigue asistiendo a las sesiones tanto de Comisión Séptima, como de Plenaria.

La denuncia del movimiento Libres

En diálogo con Caracol Radio la lideresa Anyela Guanga se refirió a la situación que ha pasado frente a las notificaciones que debe hacer la mesa directiva de la cámara para que se pueda posesionar mientras se el Consejo de Estado decide si aplicar la nulidad electoral al actual representante Wisner Sandoval.

“Ya llegó a la comisión de ética el caso. Ellos no se pronunciaron a la comisión jurídica y nos manifiestan que a través del artículo 277 de la ley quinta, ya este caso queda trasladado a la mesa directiva, pero como no está el presidente, no está el secretario, entonces esto es un juego, como si fuera un caso aislado”, expresó Guanga.

¿Por qué el problema con la curul afro?

Esta situación se remonta a los escrutinios de las elecciones legislativas del 8 de marzo, cuando el Consejo Nacional Electoral asignó una de las dos curules afro a Winsner Sandoval, de la lista del Partido Demócrata Colombiano. Sin embargo, el movimiento Libres cuestionó esa decisión y sostuvo que las votaciones obtenidas le permitían ocupar ambos escaños.

La demanda presentada por Anyela Guanga argumentaba que la lista del entonces candidato Sandoval no superaba el umbral para la repartición de las dos curules afro, por lo que estas debían ser asignadas a la lista de Libres.