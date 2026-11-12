Contraloría pone bajo la lupa las obras del Metro y alerta por la falta de 1.500 trabajadores

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá junto a un funcionario público (Colprensa- Cristian Bayona). / Cristian Bayona

La Contraloría General de la Nación lanzó una alerta sobre el déficit de 1.500 trabajadores y mano de obra calificada para el Metro de Bogotá, una de las obras más importantes de la ciudad. Aseguró que también se registran retrasos en el proyecto.

Según la entidad, el concesionario encargado de la obra traería a estas personas desde China, que tendría un costo cercano a los 10 millones de dólares.

El ministerio público aseguró que también se registran retrasos en estaciones, sistemas, espacio público y malla vial, pese al avance reportado del 84,68 % de la obra contratada.

La contraloría indicó que hará seguimiento al proyecto, para verificar quién asumirá el costo del personal adicional, que se necesita para terminar la obra de la primera línea del metro

“Este viernes iniciaremos las visitas de campo enfocándonos en las estaciones que presentan mayor retraso en su ejecución” indicó Yolima Herrera Delegada de Inclusión Social de la Contraloría.

La advertencia se conoció durante el seguimiento ordenado por el contralor general, Jorge Laverde, en el que se realizó una primera mesa técnica con el concesionario, la interventoría y la Empresa Metro de Bogotá.