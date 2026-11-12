Fiscalía pide condenar a excandidato al Concejo de Bogotá por presunto abuso sexual a menor

La Fiscalía General de la Nación dio un giro al proceso penal contra Sergio David Torres Cárdenas, excandidato al Concejo de Bogotá por la Alianza Verde, acusado de delitos sexuales contra un menor de 13 años. Durante la audiencia de alegatos de conclusión, realizada este miércoles 11 de noviembre, la fiscal del caso solicitó al juez que emita un fallo condenatorio.

La petición fue presentada por la fiscal seccional Geihsa Maclaine Larrota, quien sostuvo que las conductas atribuidas al procesado están demostradas. Para respaldar su solicitud, la Fiscalía expuso elementos materiales probatorios que hacen parte del expediente, entre ellos conversaciones, videos y otros registros.

Torres Cárdenas enfrenta cargos por acceso carnal con menor de 14 años, pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravados.

La investigación comenzó en 2018, luego de que la madre del adolescente denunciara los hechos ante la Fiscalía y entregara conversaciones, audios y videos que, según la acusación, evidenciarían comunicaciones de contenido sexual entre el entonces candidato y el menor.

Dentro de los hechos investigados también se encuentra un presunto episodio ocurrido en los baños de un centro comercial de Bogotá, donde, según la denuncia, el procesado habría abordado al adolescente y le habría exigido realizar actos de carácter sexual.

El proceso ha tenido varios obstáculos durante su trámite, entre ellos el cambio de tres fiscales y diferentes aplazamientos. Además, en 2020 un juez ordenó la libertad de Torres Cárdenas por vencimiento de términos. Esa decisión no significó el cierre de la investigación ni un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal.

Por su parte, el abogado Alejandro Carranza, representante de las víctimas, anunció que también solicitará la condena más alta que corresponda por los delitos imputados.

La representación de las víctimas y fuentes conocedoras del expediente han advertido sobre la preocupación por una eventual prescripción del proceso en 2027, debido al tiempo que ha tomado el desarrollo del juicio.

La audiencia de alegatos de conclusión continuaba este miércoles y será el juez quien deberá determinar si existen elementos suficientes para emitir una sentencia condenatoria.