La Jurisdicción Especial para la Paz determinó que los altos mandos militares contribuyeron a la expansión de este patrón criminal entre 2005 y 2008. Siete generales fueron llamados a reconocer responsabilidad y los procesos de otros tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, luego de siete años de investigación en la fase nacional del Caso 03, que documenta asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por integrantes de la Fuerza Pública. De acuerdo con la investigación, siete de los oficiales retirados fueron llamados a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

¿Quiénes son?

Se trata del general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz; y el brigadier general José Joaquín Cortés Franco.

Asimismo, la JEP identificó como máximos responsables a los generales (r) Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y al mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández. Sin embargo, sus procesos fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), debido a que manifestaron que no reconocerían responsabilidad por los hechos atribuidos. En esa instancia se adelantará un proceso adversarial.

¿Cuántas víctimas dejaron los falsos positivos?

Entre enero de 2002 y diciembre de 2008 fueron asesinadas 2.702 personas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. Estos crímenes ocurrieron en 1.625 hechos y dejaron 44 personas sobrevivientes.

De ese total, 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes corresponden al 2005 y 2008. Además, la Sala estableció que 2007 fue el año con mayor número de víctimas, con 856 personas asesinadas.

La investigación determinó que estas prácticas no respondieron a una única estructura criminal centralizada, sino a diferentes dinámicas delictivas que se reprodujeron en distintas regiones del país y que tuvieron contribuciones desde los niveles superiores de la estructura militar.

¿Cómo se habría expandido este patrón criminal?

Según la JEP, uno de los principales factores que favoreció la expansión de los falsos positivos fue la consolidación de una política de facto que privilegiaba el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional.

Asimismo, presiones a las unidades militares para incrementar los resultados, clasificaciones entre comandos e incentivos como felicitaciones, condecoraciones y permisos para quienes reportaban mayores cifras de muertos en combate.

La Sala también identificó cuatro modalidades utilizadas para cometer estos crímenes: el asesinato de personas señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados ilegales; la captación de víctimas mediante falsas ofertas de trabajo; el asesinato de personas heridas o en estado de indefensión; y el aprovechamiento del control territorial de las unidades militares.

Con esta decisión, la JEP cierra la etapa de investigación sobre las responsabilidades del nivel nacional en la fase correspondiente del Caso 03 y avanza en el esclarecimiento de la participación de los altos mandos militares.