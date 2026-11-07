Tres consorcios internacionales compiten por la construcción de la Línea 2 del Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá carga solo con un vacío que le corresponde a la Nación

BOGOTÁ

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) anunció que tres grupos empresariales internacionales quedaron precalificados para competir por el contrato de concesión de la Línea 2 del Metro de Bogotá avanza en su proceso de contratación, que busca ampliar la red de transporte férreo de la capital y mejorar la movilidad en las localidades de Suba y Engativá.

La decisión se conoció este viernes 6 de noviembre, luego de que la entidad finalizara la evaluación de los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el proceso de precalificación.

Según informó la Empresa Metro, los tres solicitantes cumplieron las condiciones exigidas y no se encuentran incursos en situaciones de conflicto de interés. La evaluación contó con un equipo evaluador independiente y un reporte de Control Risks. Su paso a la siguiente etapa está sujeto a la no objeción de la banca multilateral.

¿Cuáles son los grupos que competirán por la Línea 2?

La lista de precalificados quedó conformada por tres asociaciones empresariales:

APCA ML2 Bogotá: está integrada por Mota-Engil México, Mota-Engil Colombia, Mota-Engil Engenharia y Construção África y Spie Batignolles Genie Civil. Entre sus subcontratistas especializados aparecen Alstom Transportation Colombia, GPO Colombia y Companhia do Metropolitano de São Paulo.

APCA Metro Capital L2: conformada por Xi’an Rail Transportation Group Company Limited y Xi’an Metro Colombia S.A.S. Entre sus subcontratistas especializados están Casco Signal LTD., Beijing Urban Construction Design & Development Group y CRRC Changchun Colombia Railway Vehicles.

APCA Bogotá Metro Capital: integrada por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S.A.S., que tiene una participación del 70 %, y CAF Investment Projects S.A., con el 30 %. Entre sus subcontratistas especializados se encuentran Metro de São Paulo, Sener Ingeniería y Sistemas, Siemens y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles.

¿Qué sigue en el proceso de contratación?

Con la conformación de la lista de precalificados, la Empresa Metro de Bogotá iniciará la fase de Solicitud de Ofertas. En esta etapa, los tres grupos deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas para el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la segunda línea del sistema.

La adjudicación del contrato está prevista para el primer semestre de 2027, de acuerdo con el cronograma informado por la entidad.

La Empresa Metro también destacó el interés internacional que ha despertado el proyecto. Antes de la precalificación se realizaron 44 reuniones individuales con potenciales interesados provenientes de cuatro continentes y 17 países.