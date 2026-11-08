El Metro de Bogotá supera el 84% de ejecución tras completar el puente de la NQS con calle 8 sur

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá completó el puente ferroviario ubicado en la intersección de la avenida NQS con calle 8 sur. Con este avance, el proyecto superó el 84% de ejecución, según informó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La estructura tiene una longitud de 159 metros, distribuidos en tres tramos: dos laterales de 45 metros y uno central de 69 metros. “Su construcción representó un reto de ingeniería, debido a que las obras debían ejecutarse sobre el cruce de la avenida NQS con calle 8 sur, sin instalar apoyos temporales que afectaran la movilidad”, explican.

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Para su construcción se utilizó el método de voladizos sucesivos, que consiste en levantar el concreto de manera progresiva desde los apoyos hasta completar la estructura. El vaciado se realizó durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, en un procedimiento que requirió aproximadamente 28 metros cúbicos de concreto y cuatro horas de trabajo.

Este puente hace parte del conjunto de obras que se adelantan en el sector, donde también se construyen la estación SENA del Metro, la estación BRT SENA de TransMilenio y un puente metálico de 219 metros que conectará ambas estaciones.