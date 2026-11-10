Gobierno ratifica intención de participar en Línea 1 del Metro de Bogotá y apoyar la Línea 4

Avanzan los primeros pinitos de la nueva era de la relación entre el Gobierno Nacional y el Distrito, tras la llegada de Abelardo De La Espriella al poder.

En medio de esta nueva era, hay varios proyectos que buscan llevar a cabo, entre ellos, el Metro de Bogotá.

Por lo cual, este martes 10 de noviembre, Clara Lucía Sandoval, gerente designada por el Gobierno para la capital y el vicepresidente José Manuel Restrepo, visitaron las instalaciones del Metro de Bogotá.

Los representantes del Gobierno, estuvieron con el alcalde Carlos Fernando Galán y el gerente del Metro, Leonidas Narváez, realizando un recorrido por las estaciones que están en construcción.

¿Qué dijo la Gerente?

Luego, en Casa de Nariño, la gerente designada por el Gobierno, ratificó el apoyo de la Presidencia para las obras del Metro, y para agilizar temas como las visas para el personal calificado que necesitan con el fin de construir las estaciones.

Clara Sandoval, Gerente designada para Bogotá, ratificó la intención del Gobierno de hacer parte de la extensión de la Línea 1 del Metro que va desde calle 72 hasta la 100; así como de la estructuración de la Línea 4.

Confirmó un trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda, para atender las dificultades presupuestales que tienen la obra.