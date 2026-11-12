Magistrado Ibáñez tendrá que retractarse de acusaciones de abuso contra la madre de su hijo

La Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó a su propio magistrado, Jorge Enrique Ibáñez Najar, retractarse de las declaraciones en las que aseguró que su hijo, Jorge Enrique Ibáñez Robles, fue producto de un abuso sexual del que supuestamente había sido víctima por parte de Yolanda Inés Robles Ramírez.

La decisión se tomó por unanimidad, sin la participación de Ibáñez Najar, resolviendo una tutela presentada por el hijo del magistrado y su madre, relacionada con palabras dichas por el magistrado en entrevista con el medio Casa Macondo,.

En dicha entrevista, el togado dijo que su partenidad sobre Jorge Enrique Ibáñez Robles “Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora”.

Ante estos señalamientos, Yolanda Robles y su hijo acudieron a la acción de tutela, solicitando que se protegieran sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia, a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana, y ordenando la adopción de medidas de protección idóneas y suficientes.

En ese sentido, la plenaría de la corte decidió confirmar parcialmente el amparo a los derechos de Robles a la honra, buen nombre e intimidad , así como a la honra e intimidad de Ibáñez Robles, concedido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Nevia en febrero de este año. Además, amparó el derecho de Yolanda Ibáñez a una vida libre de violencias.

Por otro lado, la corte revocó las determinaciones de ese juzgado que ordenaron a Casa Macondo retirar contenidos, abstenerse de realizar publicaciones y publicar una nota aclaratoria.

En cuanto al magistrado Ibáñez, la decisión de la plenaria de la corte le ordena, en un plazo de tres días posteriores a la notificación de la sentencia, rectificar las declaraciones que vulneraron los derechos anteriormente mencionados de Yolanda Robles.

Dicha rectificación deberá contar con estas condiciones:

Ser propia y en primera persona, sin contextualización previa alguna.

Reconocer la responsabilidad directa de las manifestaciones sin fundamento que generaron la vulneración de los derechos fundamentales ya mencionados.

No atribuir la afectación a publicación del medio de comunicación CasaMacondo o a sus periodistas, ni cuestionar los métodos de reportería.

No contener afirmaciones que puedan afectar la naturaleza directa y específica de la rectificación.

Asimismo, Casa Macondo tendrá que publicar la rectificación, dentro de los 3 días siguientes a la notificación, tanto en su portal como en redes sociales, “con el mismo despliegue y la misma duración que ha tenido”.

La decisión de la corte también exhorta a CasaMacondo y a los medios de comunicación para que entrevistas con información sensible relacionada con la intimidad de las personas, ofrezcan oportunidad de pronunciarse sobre la publicación, con aterioriorida para tener la posibilidad de refutar lo afirmado por la fuente.