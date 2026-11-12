Concejal Quintero cuestiona a Galán por retirarse del debate sobre la militarización de Bogotá

Colombia

La salida del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durrante la jornada de cierre del cabildo abierto sobre la militarización y la seguridad en la capital generó cuestionamientos por parte de algunos conejales. Uno de ellos fue David Saavedra Quintero, quien calificó el hecho como un “bochornoso espectáculo” y aseguró que el mandatario se retiró cuando aún había temas pendientes por debatir.

“Un bochornoso espectáculo el de hoy que protagonizó el alcalde Carlos Fernando Galán, huye por la puerta de atrás cuando estamos en pleno debate sobre seguridad en el Concejo de Bogotá. Había miles de temas por hablar y no le importó”, manifestó el cabildante.

Cuestionamientos a la política de justicia

Durante su intervención, Quintero sostuvo que los cabildos abiertos son escenarios de participación democrática en los que deben intercambiarse ideas y contrastarse posiciones. En ese sentido, cuestionó que el alcalde no permaneciera durante el debate para responder a los planteamentos de los concejales.

El cabildante también señaló presuntos retrasos en los compromisos de la Administración Distrital relacionados con el fortalecimiento de la infraestructura de justicia, incluidos en el Plan Distrital de Desarrollo.

Entre los puntos que mencionó están:

Equipamientos de justicia: de ocho nuevos previstos, aseguró que el avance de la meta es del 30 %.

Centros Integrales de Justicia: afirmó que no se han construido los nuevos espacios proyectados.

Unidades móviles de justicia: señaló que no registran avances.

Centro de Justicia de Potosí: cuestionó que todavía no se haya materializado.

URI de Suba: indicó que continúa pendiente su entrega.

Como ejemplo de las dificultades, Quintero mencionó que las personas capturadas en el sector de El Codito deben ser trasladadas hasta Paloquemao, debido a que Usaquén no cuenta con una Unidad de Reacción Inmediata (URI)

Finalmente, el concejal insistió en que la seguridad de Bogotá no puede limitarse a los debates sobre la presencia de la Fuerza Pública y señaló que la Administración Distrital también debe responder por las acciones que están bajo su competencia.

La polémica se produjo en medio del cabildo abierto que durante dos jornadas abordó la militarización de Bogotá y las estrategias para enfrentar los problemas de seguridad en la ciudad.