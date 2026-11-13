Tembici le debe a Bogotá $5.260 millones por uso del espacio público

Tembici, la empresa brasileña operadora del sistema de bicicletas compartidas en Bogotá, le debe al distrito 5.260 millones de pesos por el uso del espacio público; razón por la cual la Secretaría de Movilidad abrió tres procesos de incumplimiento que avanzan en su etapa de estudio de pruebas para determinar si deberán ser sancionados o no.

“Avanzan tres procesos sancionatorios por presuntos incumplimientos y tenemos unas mesas de trabajo con el contratista para poder sacar adelante de manera exitosa y que este contrato se pueda prestar de la mejor manera para la ciudad”, afirmó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Rojas.

El contrato, que inició en 2022 y tiene como fecha de terminación el 2029, ha sido modificado en cuatro ocasiones buscando que el operador pague, sea en especie o en dinero.

La empresa brasileña, que ya no cuenta con oficina en Colombia, le ha asegurado al distrito que la operación se ha visto gravemente afectada por el vandalismo; solo en 2025, 197 de las 297 estaciones, fueron dañadas, lo que ha ocasionado grandes pérdidas a la empresa, por lo que actualmente el sistema opera en un 83% y con solo el 53% de las bicicletas.

El sistema que ayuda a movilizar a 2 mil personas al día, alcanzando al menos 63 mil viajes al mes, en las localidades de Chapinero y Usaquén, es según la secretaria de Movilidad, uno de los sistemas de apoyo a la movilidad de la ciudad, por lo que buscarán soluciones antes de que termine el contrato, para mantener Tembici en la ciudad.

“En este momento, este sistema de bicicletas compartidas no hace parte del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, es una alternativa de movilidad que tienen casi dos mil usuarios del día, en una zona que corresponde al centro ampliado”, aseguró María Fernanda Rojas, secretaria de Movilidad.

Nuevos sistemas de micromovilidad llegarán a Bogotá en 2027

Pese a los inconvenientes con este sistema de micromovilidad, desde el distrito aseguraron que en el primer semestre del 2027 entrará en operación dos nuevas empresas: Yango y woosh, que llegarán con bicicletas y patinetas compartidas en otros puntos de la ciudad.