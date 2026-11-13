Puente festivo: 150 mil vehículos se movilizarán por la vía Bogotá-Girardot y habrá restricciones

Colombia

Cerca de 150 mil vehículos se movilizarían por el corredor vial Bogotá-Girardot durante este puente festivo, en medio de los desplazamientos de viajeros hacia diferentes municipios de Cundinamarca y Tolima.

Para atender el incremento del tráfico, la concesión Vía Sumapaz anunció un plan operativo especial que contempla medidas de asistencia, monitoreo y coordinación con las autoridades de tránsito, con el propósito de facilitar los recorridos tanto en la salida de Bogotá como en el retorno a la capital.

¿Qué medidas se implementarán?

El operativo cubrirá los 145 kilómetros del corredor vial e incluirá:

Incremento del 50 % en las unidades de asistencia, entre grúas, ambulancias medicalizadas y carros-taller.

Mayor presencia de personal operativo en puntos estratégicos.

Monitoreo de la vía las 24 horas desde el Centro de Control de Operaciones.

Coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte, la ANI y otras autoridades para implementar contraflujos durante los periodos de mayor congestión.

Adicionalmente, las intervenciones de mantenimiento vial en Soacha se retomarán la próxima semana, con el fin de disponer de la mayor capacidad vehicular posible durante los días de salida y regreso de los viajeros.

Restricciones para vehículos de carga

Durante el puente festivo se aplicarán las siguientes restricciones:

Viernes 13 de noviembre: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.

de 3:00 p. m. a 10:00 p. m. Sábado 14 de noviembre: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 3:00 p. m. Domingo 15 de noviembre: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., en el sentido Girardot-Fusagasugá-Bogotá.

de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., en el sentido Girardot-Fusagasugá-Bogotá. Lunes 16 de noviembre: de 8:00 a. m. hasta la 1:00 a. m. del martes 17 de noviembre.

Recomendaciones para los viajeros

La concesión recomienda revisar frenos, llantas, luces y niveles de fluidos antes de iniciar el recorrido. También pide respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos y facilitar el paso de los automotores de emergencia.