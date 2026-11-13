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13 nov 2026 Actualizado 21:44

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Bogotá

Puente festivo: 150 mil vehículos se movilizarán por la vía Bogotá-Girardot y habrá restricciones

Habrá un incremento del 50 % en las unidades de asistencia, monitoreo permanente y restricciones para vehículos de carga.

Vía Bogotá-Girardot/Concesión Sumapaz-Cortesía

Vía Bogotá-Girardot/Concesión Sumapaz-Cortesía

Vía Bogotá-Girardot/Concesión Sumapaz-Cortesía

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Cerca de 150 mil vehículos se movilizarían por el corredor vial Bogotá-Girardot durante este puente festivo, en medio de los desplazamientos de viajeros hacia diferentes municipios de Cundinamarca y Tolima.

Para atender el incremento del tráfico, la concesión Vía Sumapaz anunció un plan operativo especial que contempla medidas de asistencia, monitoreo y coordinación con las autoridades de tránsito, con el propósito de facilitar los recorridos tanto en la salida de Bogotá como en el retorno a la capital.

¿Qué medidas se implementarán?

El operativo cubrirá los 145 kilómetros del corredor vial e incluirá:

Adicionalmente, las intervenciones de mantenimiento vial en Soacha se retomarán la próxima semana, con el fin de disponer de la mayor capacidad vehicular posible durante los días de salida y regreso de los viajeros.

Restricciones para vehículos de carga

Durante el puente festivo se aplicarán las siguientes restricciones:

  • Viernes 13 de noviembre: de 3:00 p. m. a 10:00 p. m.
  • Sábado 14 de noviembre: de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.
  • Domingo 15 de noviembre: de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., en el sentido Girardot-Fusagasugá-Bogotá.
  • Lunes 16 de noviembre: de 8:00 a. m. hasta la 1:00 a. m. del martes 17 de noviembre.

Recomendaciones para los viajeros

La concesión recomienda revisar frenos, llantas, luces y niveles de fluidos antes de iniciar el recorrido. También pide respetar los límites de velocidad, mantener la distancia entre vehículos y facilitar el paso de los automotores de emergencia.

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