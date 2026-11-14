Desmantelan presuntos fabricantes de uniformes de grupos terroristas en Bogotá

Un hombre fue capturado en flagrancia en medio de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá, donde se realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos en las localidades de Kennedy, Engativá y Usme, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Durante las labores investigativas se evidenció que los inmuebles allanados funcionaban a modo de “satélites” de confección, donde se estarían fabricando prendas de uso privativo de las fuerzas militares para enviarlas a grupos terroristas en el norte del país.

El capturado, presuntamente, utilizaba como fachada un local de artículos militares y su vivienda para almacenar los elementos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad judicial para su respectiva investigación.

“Estos uniformes e insginias tenían como destino grupos terroristas. El capturado sería colaborador logístico de estos grupos terroristas y había administrado prendas de uso privativo de la fuerza pública y material de guerra, con destino a los departamentos de Magdalena y Cesar”, aseguró el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

También se logró la incautación de un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser, tres celulares, dos computadores portátiles, uniformes, centenares de metros de tela, y accesorios pixelados.