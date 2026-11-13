Galán reconoce afectaciones al cronograma del metro por obras en la estación 16 y traslado de redes

Colombia

La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá enfrenta nuevos desafíos que tendrán efectos en el cronograma del proyecto. Así lo advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán, quien confirmó que, aunque la obra alcanzó un avance del 84 % al cierre de octubre, todavía hay dificultades que deben resolverse durante esta etapa final.

El mandatario explicó que uno de los principales desafíos es integrar los diferentes componentes de la obra, entre ellos el viaducto, las estaciones, los trenes, las redes de servicios públicos y el espacio público.

“El proyecto enfrenta la etapa más difícil de su construcción, tenemos que lograr que todos los sistemas que han venido avanzando: viaducto, redes, espacio público, estaciones y trenes, se integren, por eso es la etapa más compleja de todas”, aseguró.

Tres dificultades que presionan el cronograma

El alcalde identificó varios aspectos que están incidiendo en el desarrollo de las obras:

Problemas de cimentación en la estación 16

Uno de los inconvenientes se presenta en la estación 16, específicamente en el edificio oriental, ubicado en el sector de El Lago. Según Galán, las características del terreno, con suelos blandos y complejos, generaron dificultades durante los trabajos de cimentación.

Aunque aseguró que ya se encontró una alternativa para solucionar el problema y que las obras avanzan, reconoció que esta situación afectó los tiempos previstos.

“Ya se encontró la hoja de ruta para solucionar el problema y se está avanzando en eso, pero, obviamente, se afectó el cronograma”, indicó.

Aumentó la cantidad de redes de servicios públicos por intervenir

Otro de los factores que podría extender los tiempos de ejecución está relacionado con el traslado y renovación de las redes de servicios públicos.

Inicialmente, el proyecto contemplaba intervenir 130 kilómetros de redes; sin embargo, durante el desarrollo de las obras se estableció que realmente se necesitan renovar 320 kilómetros, es decir, casi dos veces y media más de lo proyectado.

Esta situación implica mayores necesidades de tiempo y recursos, además de afectar las intervenciones del espacio público, que dependen de que primero se resuelva el componente de redes.

Galán aseguró que ya se consiguieron los recursos y se definió una hoja de ruta para atender estas obras, aunque reconoció que tendrán efectos en el cronograma.

Falta de personal en las obras

El tercer aspecto señalado por el mandatario es la disponibilidad de trabajadores. La Administración Distrital ha realizado llamados al concesionario Metro Línea 1 para fortalecer el personal vinculado al proyecto.

De acuerdo con Galán, se necesitan más trabajadores para avanzar en los acabados de las estaciones, los cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación. Esta situación también dificulta que algunas actividades puedan desarrollarse simultáneamente.

¿En qué avance está el Metro de Bogotá?

El alcalde recordó que la Línea 1 fue recibida en enero de 2024 con un avance del 28 % y que, al 31 de octubre de 2026, llegó al 84 %.

Sin embargo, insistió en que esta fase exige resolver los inconvenientes técnicos y operativos para lograr la integración de todos los sistemas.

“Este tipo de proyectos enfrentan retos así todos los días, la clave está en resolverlos. Hemos resuelto un sin número de problemas y lo seguimos haciendo para que Bogotá por fin tenga su Línea 1 del Metro operando”, puntualizó Galán.

Por ahora, el Distrito reconoce que las dificultades identificadas tendrán repercusiones en el cronograma, mientras continúan los trabajos para superar los pendientes de la construcción.