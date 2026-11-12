Pinchallantas estarían actuando en la calle 13 y en la Autopista Norte en Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Tata Hernández alertó sobre denuncias ciudadanas relacionadas con una presunta modalidad de estafa que estaría afectando a conductores en dos corredores viales de Bogotá: la calle 13, unas cuadras antes de llegar al río Bogotá, y la Autopista Norte, a la altura del Homecenter de la calle 183.

Según los reportes conocidos, personas estarían pinchando deliberadamente las llantas de los vehículos para ofrecer o imponer posteriormente el servicio de reparación y cobrar sumas que alcanzarían hasta $500.000 por cada llanta.

Hernández pidió a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá atender de inmediato las denuncias, verificar lo que está ocurriendo en los puntos señalados y reforzar las acciones de vigilancia e investigación para identificar a los responsables.

“No podemos permitir que los conductores transiten con miedo ni que delincuentes se aprovechen de una situación de vulnerabilidad para extorsionarlos o cobrarles valores abusivos por una reparación. Las autoridades deben actuar ya, investigar las denuncias y evitar que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad”, dijo la concejal.

La concejal también invitó a quienes hayan sido afectados a denunciar ante las autoridades y conservar, en la medida de lo posible, evidencias como fotografías, videos, recibos, datos de los establecimientos o personas que ofrecieron el servicio y la ubicación exacta de los hechos.