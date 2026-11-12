Pinchallantas estarían actuando en la calle 13 y en la Autopista Norte en Bogotá
Los cobros en los montallantas llegarían hasta los 500 mil pesos.
Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Tata Hernández alertó sobre denuncias ciudadanas relacionadas con una presunta modalidad de estafa que estaría afectando a conductores en dos corredores viales de Bogotá: la calle 13, unas cuadras antes de llegar al río Bogotá, y la Autopista Norte, a la altura del Homecenter de la calle 183.
Según los reportes conocidos, personas estarían pinchando deliberadamente las llantas de los vehículos para ofrecer o imponer posteriormente el servicio de reparación y cobrar sumas que alcanzarían hasta $500.000 por cada llanta.
Hernández pidió a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá atender de inmediato las denuncias, verificar lo que está ocurriendo en los puntos señalados y reforzar las acciones de vigilancia e investigación para identificar a los responsables.
“No podemos permitir que los conductores transiten con miedo ni que delincuentes se aprovechen de una situación de vulnerabilidad para extorsionarlos o cobrarles valores abusivos por una reparación. Las autoridades deben actuar ya, investigar las denuncias y evitar que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad”, dijo la concejal.
La concejal también invitó a quienes hayan sido afectados a denunciar ante las autoridades y conservar, en la medida de lo posible, evidencias como fotografías, videos, recibos, datos de los establecimientos o personas que ofrecieron el servicio y la ubicación exacta de los hechos.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...