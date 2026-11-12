Cundinamarca alerta por estafas con el impuesto vehicular: así puede evitar caer en páginas falsas

Colombia

La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca lanzó una alerta a los ciudadanos por nuevas modalidades de fraude relacionadas con el pago del impuesto sobre vehículos automotores. Según la entidad, delincuentes estarían utilizando páginas web falsas y mensajes que imitan la imagen institucional de la Gobernación para engañar a los contribuyentes.

Entre las prácticas identificadas se encuentran sitios web que simulan las plataformas oficiales de pago y mensajes que ofrecen supuestos descuentos, acuerdos o facilidades para ponerse al día con esta obligación tributaria. El objetivo sería obtener información personal y bancaria o apropiarse del dinero destinado al pago del impuesto.

¿Cómo identificar las páginas falsas?

La entidad advirtió que encontrar el escudo, los colores o el nombre de la Gobernación en una página no garantiza que sea un sitio oficial.

Por esta razón, recomendó verificar cuidadosamente la dirección electrónica antes de ingresar datos personales o financieros. La plataforma autorizada para la liquidación y el pago utiliza el subdominio impuvehiculo.cundinamarca.gov.co.

La recomendación es iniciar siempre el trámite desde el portal institucional: www.cundinamarca.gov.co, escribiendo directamente la dirección en el navegador.

Recomendaciones para evitar estafas

La Secretaría de Hacienda entregó las siguientes recomendaciones a los contribuyentes:

No abrir enlaces de pago enviados por números desconocidos o cuentas no oficiales.

Verificar en el portal de la Gobernación cualquier anuncio sobre descuentos o acuerdos de pago.

No realizar consignaciones a cuentas de personas naturales ni transferencias a intermediarios.

Revisar la dirección completa de la página antes de ingresar información bancaria.

No compartir contraseñas ni códigos de verificación con terceros.

¿Qué hacer ante un intento de fraude?

Si recibe un mensaje sospechoso o una oferta de beneficios tributarios por canales no oficiales, la instrucción es abstenerse de realizar pagos o entregar información personal hasta confirmar su autenticidad.

Además, la entidad invitó a los ciudadanos a denunciar los posibles casos de suplantación y fraude ante las autoridades competentes.

La alerta busca prevenir que los contribuyentes sean víctimas de engaños al momento de cumplir con el pago del impuesto vehicular en Cundinamarca.