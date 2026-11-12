Cundinamarca alerta por estafas con el impuesto vehicular: así puede evitar caer en páginas falsas
La Secretaría de Hacienda advirtió sobre páginas web fraudulentas y mensajes que suplantan los canales oficiales de la Gobernación para robar información personal y dinero de los contribuyentes.
Colombia
La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca lanzó una alerta a los ciudadanos por nuevas modalidades de fraude relacionadas con el pago del impuesto sobre vehículos automotores. Según la entidad, delincuentes estarían utilizando páginas web falsas y mensajes que imitan la imagen institucional de la Gobernación para engañar a los contribuyentes.
Entre las prácticas identificadas se encuentran sitios web que simulan las plataformas oficiales de pago y mensajes que ofrecen supuestos descuentos, acuerdos o facilidades para ponerse al día con esta obligación tributaria. El objetivo sería obtener información personal y bancaria o apropiarse del dinero destinado al pago del impuesto.
¿Cómo identificar las páginas falsas?
La entidad advirtió que encontrar el escudo, los colores o el nombre de la Gobernación en una página no garantiza que sea un sitio oficial.
Por esta razón, recomendó verificar cuidadosamente la dirección electrónica antes de ingresar datos personales o financieros. La plataforma autorizada para la liquidación y el pago utiliza el subdominio impuvehiculo.cundinamarca.gov.co.
La recomendación es iniciar siempre el trámite desde el portal institucional: www.cundinamarca.gov.co, escribiendo directamente la dirección en el navegador.
Recomendaciones para evitar estafas
La Secretaría de Hacienda entregó las siguientes recomendaciones a los contribuyentes:
- No abrir enlaces de pago enviados por números desconocidos o cuentas no oficiales.
- Verificar en el portal de la Gobernación cualquier anuncio sobre descuentos o acuerdos de pago.
- No realizar consignaciones a cuentas de personas naturales ni transferencias a intermediarios.
- Revisar la dirección completa de la página antes de ingresar información bancaria.
- No compartir contraseñas ni códigos de verificación con terceros.
¿Qué hacer ante un intento de fraude?
Si recibe un mensaje sospechoso o una oferta de beneficios tributarios por canales no oficiales, la instrucción es abstenerse de realizar pagos o entregar información personal hasta confirmar su autenticidad.
Además, la entidad invitó a los ciudadanos a denunciar los posibles casos de suplantación y fraude ante las autoridades competentes.
La alerta busca prevenir que los contribuyentes sean víctimas de engaños al momento de cumplir con el pago del impuesto vehicular en Cundinamarca.