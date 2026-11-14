Taxistas del sur de Bogotá reciben amenazas de muerte por extorsiones: concejal revela audio

Colombia

Una denuncia por presuntas extorsiones contra taxistas del sur de Bogotá encendió las alertas sobre la seguridad de los transportadores en la capital. El concejal Jairo Avellaneda reveló un audio en el que un hombre exige dinero a los conductores de una empresa de taxis y amenaza con atentar contra sus vidas si no llegan a un acuerdo.

En la grabación, el hombre asegura que ya había enviado mensajes anteriores y que, ante la falta de respuesta, se habrían presentado personas heridas y víctimas inocentes. Posteriormente, lanza una nueva advertencia:

“Taxi que yo agarre trabajando sin que ustedes cuadren conmigo lo voy a matar”.

Además, les pide a los conductores que dejen de trabajar y busquen un representante que pueda comunicarse directamente con él para negociar el pago de las cuotas exigidas.

Concejal cuestiona la situación de seguridad en Bogotá

Tras hacer pública la grabación, Avellaneda cuestionó al alcalde Carlos Fernando Galán por la situación de las extorsiones en la ciudad. El concejal manifestó su preocupación por el temor que estarían viviendo los conductores y pidió explicaciones sobre las acciones de las autoridades frente a este delito.

La denuncia también se conoce después de que Galán reconociera dificultades relacionadas con el reporte de los casos de extorsión en Bogotá.

Por ahora, el audio divulgado por el concejal pone nuevamente sobre la mesa las amenazas que estarían enfrentando los taxistas y la necesidad de esclarecer quiénes están detrás de estas intimidaciones y garantizar la seguridad de los trabajadores del transporte público individual.