“Lo que más me frustra es el tema de la inseguridad”: Carlos Fernando Galán en Los Protagonistas

En conversación con Gustavo Gómez y el programa Los Protagonistas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán habló de los diferentes retos que ha tenido que afrontar durante su periodo a cargo de la ciudad.

¿Cuál es el gran reto?

“Ser alcalde de Bogotá significa tener dolores de cabeza permanentemente y por muchas cosas, lo que más me duele y me frustra es el tema de la inseguridad porque hemos hecho muchas cosas, pero cada vez que pasa un caso, uno se frustra”.

El alcalde comentó que esta es una ciudad de 8 millones de habitantes y al día entran cerca de 1 millón de personas más, bien sea por temas de educación o de trabajo, pese a esto, no es una ciudad que tiene las capacidades que debería tener en temas de policía y bomberos, por ejemplo.

Agregó que no ha pasado un día en el que se haya acostado a dormir tranquilo, recordó el caso donde se robaron una camioneta con una menor de 6 años al interior de ella y narró cómo se hizo el operativo para entonces.

“Vamos a duplicar la capacidad de la Policía y lo vamos a enfocar a buscar en diferentes zonas, gracias a eso se pudo identificar a la camioneta que la habían dejado abandonada con la menor, porque sintieron la presión de la Policía”, dijo el alcalde, recordando el caso que lo ha marcado.

Sobre su infancia:

El alcalde contó en Los Protagonistas que de niño era muy tímido, consentido y sus hermanos “le mamaban gallo” por darle quejas a los papás. “Tuve una infancia muy particular por lo que era mi familia y mi papá, tuve la oportunidad de viajar por todo el país, estuve en cerca de 500 municipios, eso fue especial para mí”, dijo.

Contó que uno de los últimos recuerdos que tiene de su padre es que iba a viajar un fin de semana con él a Villeta, el día anterior fue su discurso en Soacha donde falleció. “Él llamó a mi mamá a decirle que le alistara un chaleco antibalas, él nunca lo había usado, yo fui y lo se lo entregué, le ayudé a ponérselo y cuando salimos de la habitación el jefe de escoltas se estaba poniendo el otro chaleco. Algo me hizo devolverme y despedirme de él para decirle que nos veíamos en Villeta, él me abrazó y me dijo tranquilo que no va a pasar nada”.

Sobre una posible demanda al estado por la muerte Luis Carlos Galán, el alcalde de Bogotá afirmó que “Eso fue un complot muy complejo, las investigaciones dicen que el Cartel de Medellín lo lideró y estuvo involucrado el cartel de Cali y algunos agentes del estado fueron funcionales y coautores”, agregó que este es un caso que ha avanzado como ningún otro en el país, “yo quisiera que se replicara en otros casos que están en la impunidad”.

Nuevo estadio en Bogotá:

“Cuando yo llegué entendí que el proyecto Bogotá lo necesita, pero tenía unos problemas, uno de ellos es que se iba a hacer donde está el actual estadio, el primer paso fue hacerlo viable y por eso se pasó para otro punto”, indicó el alcalde sobre esos primeros acuerdos de lo que sería la construcción del nuevo estadio que habrá en la ciudad de Bogotá.

Ya está también activa toda la hoja de ruta sobre las vías de acceso y la movilidad alrededor de esta nueva construcción. “Será un estadio a la altura de lo que necesita Bogotá”.

Sobre las barras:

En este punto el alcalde dijo que hay que hacer un trabajo conjunto: “El futbol tiene que ser la prioridad, es un escenario multipropósitos también para conciertos, pero el futbol tiene que ser la prioridad”.

Metro de Bogotá:

El metro es la obra más importante en infraestructura que ha tenido Bogotá durante varios años. Uno de los retos más grandes que ha tenido esta construcción es que se ha tenido que reubicar la movilidad de Transmilenio en la avenida Caracas y se tuvo que garantizar que los ciudadanos se pudieran mover.

“Nos dieron palo con las estaciones temporales de Transmilenio porque tenían una columna en la mitad, pero gracias a eso nunca hemos parado de operar”, puntualizó.

Conversaciones con el presidente Abelardo de la Espriella:

En Los Protagonistas, el alcalde de Bogotá reveló que ha hablado con el presidente Abelardo de la Espriella desde el segundo día de su posesión: “Me dijo: seguramente hemos tenido diferencia en el pasado, pero cuente conmigo para los temas de Bogotá”.

Vea la entrevista completa aquí: