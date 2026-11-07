“No estamos de acuerdo en que las Fuerzas Militares entren a reemplazar a la Policía”: Galán

Durante el cabildo abierto en el que se discute la posibilidad de recurrir a la asistencia militar para enfrentar los problemas de seguridad en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que la ciudad atraviesa una situación compleja, aunque defendió que las cifras recientes muestran una tendencia de reducción en los homicidios.

“Yo nunca he dicho que en Bogotá no haya un problema de seguridad. No hemos dicho que esto sea Suiza o Dinamarca”, afirmó el mandatario. Sin embargo, señaló que no comparte la interpretación de que la situación esté empeorando y aseguró que, desde el inicio de su administración, se aumentó el presupuesto destinado a seguridad para recuperar capacidades que, según el, se habían perdido.

Galán ademas confirma que desde 2024 se registra una tendencia a la baja en los homicidios, este año se contabilizan 85 casos menos frente al mismo periodo de 2025 y destacó que septiembre tuvo el menor número de homicidios para ese mes desde que existen registros. También mencionó los resultados en las localidades de Ciudad Bolívar y San Cristóbal, zonas que registran 45 y 23 homicidios menos, respectivamente, frente al año anterior.

El alcalde agregó que estas dos localidades tienen una tasa de homicidios inferior a 12 por cada 100.000 habitantes, una cifra que, de acuerdo con su intervención, “está por debajo de la registrada en varias ciudades principales del país”, asi mismo, reconoce que: “El desafío es mantener esa tendencia y extender la reducción a sectores del centro de Bogotá”.

Galán expresó su respaldo a que las Fuerzas Militares apoyen las labores de seguridad en la capital. “Si ustedes me preguntan si estoy de acuerdo con el apoyo de las Fuerzas Militares para enfrentar el delito en Bogotá, sí estoy de acuerdo. Se necesita, es fundamental, se requiere; es más, se ha hecho”, señaló.

Sin embargo, el mandatario insistió en que las Fuerzas Militares deben respaldar a la Policía, no sustituirla. “Le apuntamos a apoyar a la Policía. No estamos de acuerdo en que las Fuerzas Militares entren a reemplazar a la Policía; esa no es la función que deben ejercer”, afirmó y añadió que ese trabajo conjunto puede desarrollarse sin necesidad de recurrir a la figura de asistencia militar.

Durante su administración se han realizado 377 acciones conjuntas con participación de la Brigada 13 y que la intención es fortalecer ese trabajo. Galán indicó que su administración tiene identificadas varias localidades y sectores prioritarios para reforzar el trabajo articulado, entre ellos Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa y Santa Fe.