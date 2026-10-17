Los 20 mejores colegios de Colombia para estudiar en 2027, según Sapiens Research: 9 están en Bogotá
Son 982 colegios de Colombia los que se clasificaron en el Sapiens Research: conozca el listado completo.
Se acerca el fin del 2026 y con ello la elección de colegio para miles de niños en todo el país para el 2027. Es por esto que Sapiens Research hizo un ranking de las mejores instituciones de educación media en Colombia.
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Este listado se hizo con datos de más de 14.700 colegios, pero solo se clasificaron 982 en el ranking.
¿Cómo funciona el Sapiens Research?
La plataforma del listado explica que tienen dos tipos de clasificación:
- Tener A+ en la plataforma Prisma-ICFES en los dos años inmediatamente anteriores a la publicación de resultado (2024 y 2025).
- Obtener un índice general igual o superior a 0.80 durante el 2024 y 2025.
“Esta clasificación no evalúa un resultado puntual de pruebas Saber 11, sino la consistencia del desempeño académico a partir de los índices generales calculados por el ICFES en las cinco materias evaluadas durante los años 2024 y 2025”, explicaron.
Categorías de excelencia del Sapiens Research
- Cúspide de la excelencia = D1
- Grupo de alto rendimiento = D2 a D4
- Núcleo de calidad = D5 a D9
- Umbral de ingreso = D10
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Categorías de acreditación internacional del Sapiens Research
- Cúspide de la excelencia = AAA+++
- Gran salto institucional = AAA++
- Consolidación del bloque superior = AAA +++ a AAA+
- Base acreditada = A y AA
¿Cuáles son los mejores colegios en Colombia?
- Colegio Boston Internacional: Barranquilla
- Colegio Bilingüe Diana Oese: Cali
- Colegio Nuevo Cambridge: Girón
- Colegio Anglo Americano: Bogotá
- Colegio Bilingüe Divino Niño: Bucaramanga
- Gimnasio Contemporáneo: Armenia
- Liceo Campo David: Bogotá
- Nuevo Colegio del Prado: Barranquilla
- St George’s School: Bogotá
- Colegio Colombo Americano CAS: Bogotá
- Liceo Navarra: Bogotá
- Gimnasio el Hontanar – Bilingüe Internacional: Chía
- Gimnasio Vermont: Bogotá
- Colegio Abraham Lincoln: Bogotá
- Colegio Calatrava: Bogotá
- Colegio Los Ángeles: Tunja
- Lico Moderno Celestín Freinet Casanare: Yopal
- Liceo Tacurí: Cali
- Colegio Anglocanadiense de Neiva
- Colegio Reuven Feuerstein: Bogotá
Puede ver el ranking de completo de Sapiens Research haciendo clic AQUÍ
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...