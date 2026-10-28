Colegio Integral del Norte de Cartagena: 1° en el Caribe y 4° de Colombia en pruebas Saber 11°-2026

El Colegio Integral del Norte (CIN) vuelve a poner en alto el nombre de Cartagena y Bolívar, al ocupar el primer puesto en la categoría Podio Región Caribe 2026 y el cuarto lugar en el Podio Nacional 2026, de acuerdo con la más reciente publicación del Grupo Milton Ochoa sobre el ranking nacional de los mejores colegios según los resultados de las Pruebas Saber 11°.

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Este reconocimiento ratifica la trayectoria de la institución en materia de calidad educativa y da continuidad a los resultados alcanzados en 2024, cuando también se destacó como uno de los mejores colegios del departamento de Bolívar, entre las instituciones de los calendarios A y B.

Detrás de este resultado hay una apuesta por una educación que va más allá de los buenos puntajes. Desde preescolar hasta media académica, con énfasis en gestión empresarial, el CIN promueve una formación que integra excelencia académica, principios éticos, responsabilidad social, liderazgo y emprendimiento.

Su modelo educativo fomenta la participación activa de los estudiantes en la construcción del conocimiento, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades para resolver problemas, investigar e innovar.

A esto se suma la incorporación de herramientas tecnológicas, plataformas virtuales y experiencias de aprendizaje en programación, robótica y diseño 3D, que fortalecen sus competencias para los desafíos del mundo actual.

El resultado también refleja el compromiso del equipo docente y administrativo, que trabaja para potenciar las capacidades de cada estudiante y consolidar una cultura de mejoramiento continuo, con especial atención al desempeño académico y la preparación para las Pruebas Saber 11°.

Con este nuevo reconocimiento, el Colegio Integral del Norte reafirma su compromiso con una educación de calidad que transforma vidas y contribuye al desarrollo de la sociedad, formando estudiantes capaces de liderar, emprender e impulsar cambios positivos en su entorno.