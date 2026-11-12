Aterrizó aeronave de AerCaribe que presentaba emergencia por posible falla en tren de aterrizaje. Foto: suministrada.

Una aeronave de la aerolínea AerCaribe, que cubría la ruta Quito–Bogotá, aterrizó sin novedad luego de reportar una posible falla en el tren de aterrizaje delantero, conocido como tren de nariz.

La situación activó los protocolos de emergencia de las autoridades aeronáuticas en Bogotá, cuyos equipos permanecieron preparados para atender la llegada del avión.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave, identificada como un Boeing 737-400, realizó sobrevuelos antes de aterrizar con el propósito de consumir combustible y reducir el peso del avión para la maniobra.

Finalmente, el aterrizaje se produjo sin novedades reportadas y la emergencia fue superada.

Por ahora, se espera conocer el reporte técnico de las autoridades aeronáuticas para establecer qué ocurrió con el tren de aterrizaje delantero y determinar las causas de la alerta.

La prioridad durante el procedimiento fue garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

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