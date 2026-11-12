Alcaldía de Paipa asegura que tiene disponibles $214 millones para el convenio con Bomberos

El municipio aseguró que los recursos se desembolsarán una vez se cumplan los requisitos administrativos y legales.

Paipa

La Alcaldía de Paipa respondió a los señalamientos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que denunció retrasos de cuatro meses en los pagos destinados al funcionamiento de la institución y advirtió una disminución de su capacidad operativa.

A través de un pronunciamiento, la administración municipal aseguró que mantiene su disposición de garantizar el acompañamiento y apoyo al organismo de socorro, pero aclaró que los desembolsos deben cumplir los procedimientos contractuales y administrativos establecidos para el manejo de los recursos públicos.

La Alcaldía informó que el pasado 30 de enero de 2026 suscribió un convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paipa por valor de 214 millones de pesos, el cual, según indicó, continúa vigente y en ejecución.

“Es necesario precisar que no existe una situación de ausencia de recursos o de desconocimiento de los compromisos adquiridos por parte de la Administración Municipal”, señaló.

Frente a las diferencias que se han presentado alrededor del convenio, la administración explicó que, durante un comité de seguimiento, se identificó la necesidad de fortalecer el componente de atención de emergencias, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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En ese proceso también se estableció que una de las actividades contempladas inicialmente en el convenio no podía ejecutarse bajo las condiciones previstas, por lo que se solicitó una modificación contractual.

Sobre este trámite, la Alcaldía manifestó que el documento fue devuelto en dos oportunidades por el Cuerpo de Bomberos, debido a desacuerdos con algunos de sus apartados.

“Atendiendo sus observaciones, la Administración realizó los ajustes solicitados y durante el día de hoy establecerá contacto formal para continuar con el proceso de aceptación y firma definitiva”, indicaron.

Otro de los aspectos que explicó la administración tiene que ver con la cuenta de cobro presentada por el organismo de socorro. Según la Alcaldía, había informado oportunamente que estaba habilitada la recepción de este documento para iniciar el trámite de pago.

Sin embargo, aseguró que, aunque la cuenta fue radicada, se identificaron inconsistencias en su diligenciamiento, por lo que fue necesario solicitar las respectivas correcciones antes de continuar con el proceso financiero.

La administración municipal insistió en que los recursos se encuentran disponibles y que el desembolso depende del cumplimiento de los requisitos correspondientes.

“La Alcaldía no tiene ningún propósito diferente a brindar apoyo a la entidad, por esta razón los recursos están disponibles y se desembolsarán una vez se tramite en los términos y requisitos que competen”, sostuvo.

la Alcaldía reiteró que reconoce la importancia del Cuerpo de Bomberos para la protección de la vida, los bienes y la seguridad de los habitantes de Paipa, y aseguró que su compromiso es fortalecer la capacidad de respuesta del organismo de socorro, sin dejar de cumplir los procedimientos legales y contractuales.

“El compromiso institucional también implica actuar con transparencia, responsabilidad y respeto por los procedimientos legales, garantizando que cada actuación y cada recurso se tramiten conforme a la normativa contractual”, concluyó.