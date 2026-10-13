Estos fueron los 5 colegios de Bogotá con el mejor ICFES en 2025: ¿Públicos o privados? Entérese

El ICFES es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación que se encarga de estudiar la calidad de conocimiento y aprendizaje de una institución a través de exámenes estandarizados.

Cada año, ICFES con su prueba Saber Pro 11°, mide la calidad de aprendizaje de cada estudiante y adicionalmente la de cada institución educativa. Los resultados evaluaron a los estudiantes en cinco áreas fundamentales: ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, lectura crítica y matemáticas.

En total participaron 1091 instituciones el año pasado, el ranking quedó de la siguiente manera, los colegios con mayor puntaje fueron:

1.Colegio Cristiano Monte Hebrón con 387,3 puntos

2.seguido de Liceo Campo David 385,5 puntos

3.Colegio Anglo Americano 377,7 puntos

4.Liceo Navarra 372,5 puntos

5.Gimnasio Alessandro Volta 371,9

“La brecha territorial frente al país se situó en 26,4 puntos, con 889 de 1.091 colegios por encima del promedio nacional, equivalente al 81,5%”.Estos resultados ubican a la capital como un municipio con desempeño superior al promedio nacional.

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