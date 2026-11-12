Agente de ICE que asesinó a colombiano en Maine expresó odio contra inmigrantes

Una investigación de The New York Times reveló que David Brouillette, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) señalado por disparar contra el colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, había expresado años antes comentarios de odio contra los inmigrantes, especialmente contra personas de origen colombiano.

El informe también expuso antecedentes personales y laborales que reabren las preguntas sobre los controles que permitieron su ingreso a la agencia federal y su despliegue armado en las calles.

El caso se remonta al 13 de julio de 2026, cuando Durán Guerrero, de 25 años, murió durante un procedimiento de control vehicular en Biddeford, Maine. Según la investigación del diario estadounidense, el joven recibió cuatro disparos en el rostro y el cuello. Su familia y sus abogados sostienen que se encontraba en Estados Unidos de manera legal, tenía autorización para trabajar y no era el objetivo de la operación migratoria.

La investigación periodística encontró una serie de correos electrónicos que Brouillette envió en enero de 2021 a su hermana, Elizabeth Emen, después de cuestionar la relación sentimental que ella mantenía con un ciudadano colombiano.

En los mensajes, el entonces futuro agente de ICE lo calificó de ignorante y le pidió que regresara a su país. También escribió que su origen y su ascendencia no le permitían comprender ni valorar la libertad que ofrecía Estados Unidos.

El hombre al que se refería Brouillette vivía legalmente en ese país, estudiaba un doctorado en educación y tenía dos hijos con la hermana del agente. Emen entregó los correos al New York Times y aseguró que los comentarios de su hermano no estaban relacionados con la situación migratoria de su pareja, sino con su origen y su raza. Según contó, la relación familiar se rompió después de ese intercambio.

El diario también reconstruyó el proceso de contratación de Brouillette. El exsargento del Ejército estadounidense solicitó ingresar a ICE en el otoño de 2025 y recibió autorización para comenzar a trabajar el 1 de diciembre de ese año, después de pasar por un proceso preliminar de evaluación acelerado.

El agente presuntamente no realizó el curso completo de formación de ICE en Georgia y, debido a su experiencia previa en labores de seguridad y aplicación de la ley, recibió un programa de capacitación más corto, principalmente en línea. Además, aunque una empresa externa realizó su verificación de antecedentes, las autoridades de la agencia todavía no habían revisado ese informe para identificar posibles señales de alerta cuando ocurrió el tiroteo.

Brouillette ya estaba trabajando en las calles de Maine, armado y con facultades para ejecutar operativos migratorios, pese a que su proceso de verificación no había concluido. Su contratación se produjo durante una campaña de expansión de ICE impulsada por la administración de Donald Trump, que buscaba más que duplicar el número de agentes encargados de las deportaciones. Funcionarios actuales y antiguos de la agencia señalaron que, para acelerar ese proceso, se modificaron o redujeron algunos requisitos de selección.

El reportaje también documentó dificultades en la trayectoria laboral del agente. Entre 2015 y 2025 ocupó al menos siete empleos, incluidos cargos en centros penitenciarios, seguridad hospitalaria y una dependencia estatal de Maine. Un antiguo jefe de bomberos voluntarios lo describió como una persona conflictiva y recordó un episodio en el que habría amenazado con golpearlo durante una discusión. También se mencionaron denuncias de violencia doméstica presentadas por sus exparejas, que Brouillette ha disputado, así como antecedentes de problemas de salud mental relatados por su madre.

Sobre el día del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Durán Guerrero intentó escapar en su vehículo y que el agente disparó porque consideró que existía un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, el New York Times señaló que hasta ahora no han surgido pruebas que confirmen esa versión. La agencia tampoco ha reconocido oficialmente que Brouillette fuera el agente que disparó, aunque familiares del funcionario y su expareja lo identificaron como tal.

La muerte del colombiano provocó cuestionamientos en Biddeford y llamados de congresistas de ambos partidos para revisar los procedimientos de ICE. La senadora republicana Susan Collins pidió que la agencia suspendiera las detenciones vehiculares que no fueran urgentes. Por su parte, la congresista demócrata Chellie Pingree reclamó explicaciones sobre quién autorizó la contratación y el despliegue de Brouillette.

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las denuncias sobre fallas en la selección y capacitación de sus funcionarios. Afirmó que los nuevos agentes son incorporados bajo los procedimientos establecidos y que reciben formación para utilizar únicamente la fuerza necesaria ante situaciones peligrosas.

La investigación por la muerte de Durán Guerrero continúa en dos frentes: uno a cargo de la Fiscalía General de Maine y otro de la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Los correos con expresiones contra los inmigrantes podrían ser considerados dentro de las pesquisas para establecer si existió un uso excesivo de la fuerza o una posible vulneración de derechos. Hasta el momento, Brouillette no ha sido acusado penalmente por la muerte del colombiano.

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