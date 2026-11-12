La red satelital Starshield, de SpaceX, presenta fallas en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado este jueves nuevas restricciones a la velocidad a la que pueden operar las terminales de internet por satélite de Starshield, la versión para usos militares de Starlink, que utiliza entre otras cosas para guiar sus drones el Ejército ucraniano.

“Desafortunadamente, nuestras unidades llevan varios días registrando interrupciones sustanciales en las operaciones de Starshield sobre el territorio de Ucrania, a lo largo de toda la línea del frente y en los territorios temporalmente ocupados (por Rusia) de Ucrania”, dijo Zelenski en X.

Zelenski ya denunció el mes pasado limitaciones del servicio similares que fueron interpretadas en Ucrania como una forma de presión para que Kiev ceda a las exigencias de Rusia en las negociaciones por parte de la Casa Blanca y del dueño de los satélites Starlink, el aliado de Donald Trump Elon Musk.

Como ya ocurrió en octubre, las terminales de Starshield dejan de funcionar cuando los drones sobre las que van montadas alcanzan los 161 kilómetros por hora (o 100 millas por hora).

El principal problema que estas nuevas restricciones en el uso del internet que ofrece Starshield crean al Ejército ucraniano, dijo Zelenski, es a la hora de interceptar los drones de motor a reacción rusos.

Estos drones alcanzan velocidades muy superiores a los 161 kilómetros por hora y los drones interceptores con que los derriba Ucrania deben llegar para interceptarlos a velocidades parecidas.

El presidente ucraniano dijo que algunos ataques rusos no han podido ser interceptados en los últimos días por estas limitaciones en el funcionamiento de Starshield. “Desafortunadamente, esto ayuda a los rusos a matar a más ucranianos y a llevar a cabo ataques más precisos contra Ucrania”, agregó Zelenski.

El líder ucraniano explicó que su gobierno está tratando de esclarecer estas incidencias con EE.UU.

Zelenski hace esta denuncia después de que negociadores rusos y ucranianos celebraran su primera reunión cara a cara con mediación estadounidense desde febrero, cuando los contactos diplomáticos para buscar una salida pactada a la guerra se bloquearon al centrar EE.UU. su atención en la guerra que empezaba entonces en Irán.

Los contactos continúan hoy con la visita de los mediadores estadounidenses a Moscú, desde donde se espera que vuelen a Dublín para informar allí a Zelenski de la postura del Kremlin.

El presidente ucraniano se encuentra en la capital de Irlanda para participar en una reunión de líderes europeos.