ETB registró crecimiento del 67,1% en el plan de transformación para el tercer trimestre del año

Colombia

La empresa de telecomunicaciones ETB avanza en la consolidación de sus resultados operaciones. Entre enero y septiembre de 2026, la empresa alcanzó una utilidad operacional de $170.261 millones, 18 meses después de la ejecución sostenida de su Plan de Transformación, revirtiendo la pérdida operacional registrada en el mismo periodo de 2025, que alcanzó los $24.868 millones.

¿Qué representa este crecimiento para la empresa?

La mejora de $195.129 millones, representa el enfoque de la compañía para fortalecer la eficiencia operativa y también la sostenibilidad financiera. Esto debido a que los ingresos totales crecieron 5,4 %, al pasar de $1.157 mil millones entre enero y septiembre de 2025 a $1.219 mil millones en el mismo periodo de 2026.

Del mismo modo, en el periodo de 2025, los ingresos operacionales de ETB aumentaron a $1.157.345 millones, es decir un 3,3%.

“La recuperación de la utilidad operacional demuestra que el plan de transformación que emprendimos hace 18 meses está dando frutos y que las decisiones para mejorar nuestra eficiencia van en la dirección correcta”, comentó Diego Molano Vega, presidente de ETB.

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Así mismo, la combinación de mayores ingresos totales y los menores gastos, se reflejó en el indicador financiero EBITDA, en $415.304 millones, superior en $166.790 millones al registrado entre enero y septiembre de 2025, con un crecimiento de 67,1 %.

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“Sabemos que aún enfrentamos retos financieros y presiones sobre la caja, por lo que seguiremos cuidando los recursos de la compañía con disciplina, sin perder de vista nuestro compromiso de mejorar el servicio para conservar la confianza de quienes nos eligen y atraer a más clientes”, añadió el presidente.

Las cifras de pérdida de la empresa

Pese a que en el resultado final, la compañía registró una pérdida neta de $11.420 millones para el tercer trimestre del 2026, ETB registró una reducción equivalente al 79,6% frente al mismo periodo de 2025, en el que se reportó una pérdida de $56.015.

Aunque sigue un saldo pendiente, la reducción y la recuperación de la utilidad presentan avances favorables en relación con el periodo anterior. La empresa busca fortalecer su portafolio de telecomunicaciones (Telco) e impulsar el desarrollo de nuevos negocios como TechCo, a través de soluciones de transformación digital que respondan a las necesidades específicas de los clientes.

Según Molano, “la transformación no es un proceso de resultados inmediatos, toma tiempo, lo importante es sostener la disciplina en la ejecución y en el control y ETB está demostrando que sí se puede”.

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