¿Quién es Christian Lamarco, el inversionista que advirtió sobre el caso Nvidia?

Christian Lamarco no era una figura conocida fuera de los círculos financieros de Wall Street. Su nombre empezó a ganar atención después de que una investigación publicada por su firma, Culper Research, en mayo de 2026 volviera al centro de la discusión por el escándalo que sacude a Nvidia.

Lamarco estudió en Grove City College, en Pensilvania, donde se graduó en 2016. Después trabajó en GrizzlyRock Capital, una firma de inversión de Chicago que opera tanto con apuestas al alza como a la baja en los mercados. En 2019 decidió crear su propio proyecto de investigación financiera.

Así nació Culper Research, una compañía con sede en Nueva York que lleva el nombre de la red de espionaje Culper Ring, utilizada por George Washington durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos para obtener información sobre los movimientos de las tropas británicas.

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Cómo llegó a investigar a Nvidia

El 13 de mayo de este año, Culper publicó un informe de 40 páginas titulado Nvidia: The China Problem. La investigación cuestionó la versión de la compañía sobre la reducción de sus negocios en China tras las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados.

Según los cálculos de la firma, más del 20 % de los ingresos de Nvidia por computación durante su año fiscal 2026 todavía estarían relacionados con la demanda china, a través de intermediarios en el sudeste asiático. Estas afirmaciones se apoyaban en documentos empresariales, registros de Singapur y Malasia y entrevistas con empleados y antiguos trabajadores del sector.

Uno de los nombres centrales del documento fue Megaspeed International, una compañía con sede en Singapur que compraba equipos de Nvidia. Culper sostuvo que existían indicios de financiación vinculada a Alibaba y cuestionó la relación entre Jensen Huang y Alice Huang, quien entonces ocupaba un cargo directivo en esa empresa.

El informe describió ese vínculo como «incómodamente cercano» y reunió fotografías, videos y testimonios para respaldar sus señalamientos. Meses después, la relación entre ambos volvió a ocupar titulares y se conocieron las investigaciones sobre los posibles vínculos de Alice Huang con los servicios de inteligencia chinos. Las acusaciones sobre espionaje y desvío de chips siguen siendo objeto de escrutinio.

El interés financiero detrás de sus informes

Hay un detalle importante para entender el trabajo de Lamarco: Culper Research no es una firma de auditoría ni una autoridad investigativa. Su negocio consiste en analizar empresas, publicar informes críticos y tomar posiciones financieras que pueden beneficiarse si sus acciones pierden valor.

En el caso de Nvidia, la compañía reconoció en el propio documento que mantenía una posición corta sobre sus acciones. Es decir, tenía un interés económico en que el precio de los títulos bajara. Esta estrategia no invalida por sí sola sus investigaciones, pero es un dato necesario para entender desde qué posición se hicieron.

Nvidia no es la primera compañía que aparece en sus informes. Culper también cuestionó anteriormente las declaraciones financieras y comerciales de la farmacéutica CytoDyn. Su trabajo sobre esa empresa llamó la atención después de que su antiguo director ejecutivo fuera condenado por fraude y uso de información privilegiada. La firma también ha enfrentado demandas por difamación relacionadas con sus publicaciones.

De un informe poco conocido a una investigación de alcance internacional

Cuando Culper publicó su análisis en mayo, la investigación tuvo poca repercusión entre los inversionistas. La situación cambió cuando las revelaciones sobre Jensen Huang y Alice Huang pusieron el documento nuevamente en circulación.

La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente sobre el caso y, en medio de la controversia, Jensen Huang dejó la dirección ejecutiva de la compañía, según los reportes publicados este jueves.

Así, el trabajo que Lamarco había presentado seis meses atrás pasó de ser una apuesta bajista de una firma poco conocida a convertirse en uno de los antecedentes más comentados de la crisis que enfrenta el fabricante de chips.