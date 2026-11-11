El Ejército incautó a las disidencias de las Farc 1.7 toneladas de marihuana en el norte del Cauca

El Ejército informó que el capturado, el vehículo y la sustancia quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Crédito: Ejército Nacional.

Santander de Quilichao - Cauca

El Ejército Nacional afectó las finanzas ilícitas de las disidencias de las Farc en el Cauca en más de 420 millones de pesos, tras una persecución que permitió la incautación de 1,7 toneladas de marihuana en el norte del departamento.

La Tercera División reportó que la estructura Dagoberto Ramos dejará de recibir más de 425 millones de pesos tras el operativo desarrollado en jurisdicción de Santander de Quilichao, que dejó una captura, la incautación del cargamento y la inmovilización de un camión tipo furgón.

El comandante encargado de la Brigada 29, coronel Juan Camilo Vela, explicó que el procedimiento comenzó en un puesto de control militar, donde el conductor desatendió la señal de pare y emprendió la huida.

La persecución que iniciaron las tropas del Batallón de Montaña Número 8 motorizadas terminó con los 1.700 kilogramos de marihuana prensada fuera de circulación luego de interceptar el automotor.

“Durante la inspección, los uniformados encontraron la droga, que, de acuerdo con información preliminar, tendría como destino mercados ilegales de Centroamérica, Europa y Estados Unidos”, afirmó el oficial.