“Sanará muchas heridas dentro de la sociedad argentina”: Silvina Pérez sobre visita del papa

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6AM W, de Caracol Radio, sigue acompañando la visita del papa León XIV en Sudamérica, y estuvo en Argentina, país previo a su visita a Perú, en donde, en estos micrófonos, se conversó con Silvina Pérez, editora en español del Osservatore Romano, quien se refirió al impacto que tuvo en el nación gaucha la llegada del sumo pontífice.

“Ha sido un momento mágico para la Argentina. Por más de que este término no es el justo para hablar de un evento religioso, ha sido un momento esperado”, aseguró Pérez en su primera intervención.

“Sanará heridas”

En esa línea, la también periodista y escritora, recalcó que la visita del papa es “un momento que, seguramente, sanará muchas heridas dentro de la sociedad argentina”.

“Establece una base de partida para que la sociedad pueda volver a hablar, a dialogar, a buscar futuro y a tratar de caminar juntos para reconstruir este país hermoso”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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