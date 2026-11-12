Cómo participar en Empleatón Nacional 2026 que ofrece 20.000 vacantes de empleo: Proceso inscripción

Imágenes tomadas de Getty Imagenes // Logo tomado de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales

Como apoyo a quienes no cuentan con un trabajo fijo o están en situación de desempleo, elempleo.com y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) pusieron en marcha la cuarta edición de la Empleatón Nacional 2026, una iniciativa que reúne más de 20.000 vacantes de trabajo formal en todo el territorio nacional.

La convocatoria realizó la apertura el 9 de noviembre y estará disponible hasta el martes 17 de noviembre. Durante este periodo, los interesados podrán consultar las ofertas laborales y realizar el envío de sus hojas de vida.

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¿Qué empresas están en la Empletatón Nacional 2026?

Las más de 20.000 vacantes cuentan con la participación de más de 50 empresas que tienen como objetivo conectar a quienes están buscando trabajo con oportunidades laborales, especialmente ante el aumento de la demanda de personal durante la temporada de fin de año.

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¿La Empleatón Nacional requiere de experiencia?

Al tener vacantes en diferentes sectores, la convocatoria aplica para perfiles técnicos, profesionales y operativos, por lo que los requisitos de formación académica y de experiencia varían dependiendo de cada empresa y cargo.

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¿Tiene costo participar en la Empleatón Nacional?

La asistencia a los eventos virtuales, el registro de la hoja de vida y la postulación a las ofertas son 100% gratuitas y seguras.

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¿Hasta cuándo puede postularse a la Empleatón?

La feria virtual estará habilitada hasta el martes 17 de noviembre. Durante esos días, los interesados podrán ingresar a la plataforma, disponible las 24 horas del día hasta la fecha ya mencionada, consultar las oportunidades y enviar sus hojas de vida.

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¿Cómo inscribirse en la Empleatón Nacional 2026?

El proceso de inscripción y postulación es completamente virtual y por el portal de elempleo.com y siga los siguientes pasos:

Ingrese a la página oficial de el empleo.com para esta edición. Seleccione la opción para registrar la hoja de vida. Cree una cuenta si no tiene o inicie sesión y actualice la información. Diligencié los apartados personales, académicos y laborales solicitados. Una vez completo el registro, ingrese a la sección de ofertas de empleo. Revise las vacantes disponibles. Selecciones aquellas que coincidan con su experiencia, formación y perfil. Envié la postulación desde el botón ‘Postularme a la oferta’.

Recuerde que puede postularse a varias ofertas, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las empresas. Además de verificar los datos de contacto y las notificaciones del portal.

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