ETB logró su mejor trimestre en más de una década: los ingresos operacionales crecieron 13%

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) entregó cifras sobre indicadores operativos y financieros. En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos operacionales crecieron 13%, los gastos operacionales se redujeron 9% y el EBITDA operacional aumentó 122% frente al mismo periodo de 2024.

“Este alcance ha sido posible gracias al compromiso del equipo de ETB, que ha venido impulsando nuevas formas de operar para alcanzar mayores niveles de eficiencia, junto con la adopción de herramientas de inteligencia artificial orientada a la optimización de procesos”, afirmó Diego Molano Vega, presidente de ETB.

En 2025, ETB tomó decisiones con le objetivo de establecer alianzas que le permitieran fortalecer tanto su infraestructura, como sus capacidades para desarrollar proyectos. Así mismo, la compañía puso en marcha sus primeras iniciativas de tecnología para la educación, consolidando su rol como aliado tecnológico de la Alcaldía de Bogotá.

Resultados consolidados en 2025

En 2025, los ingresos operacionales de ETB crecieron 6% y el gasto total disminuyó cerca de 11.000 mil millones. El EBITDA operacional creció 50% Vs. el año 2024 y la utilidad operacional creció 1.647 veces vs el 2024, pues pasó de $34 millones en 2024 a cerca de $56.000 millones en 2025.

Sin embargo, en 2025 ETB tuvo pérdidas por $117.852 millones. Esto se debe, principalmente, al pago de los intereses de la deuda y un efecto contable asociado a la reversión de un reconocimiento de impuesto diferido.

“ETB mantiene su foco en fortalecer resultados sostenibles de largo plazo, con disciplina en costos, eficiencia operativa y una gestión orientada a generar impacto social real”, dice la ETB.