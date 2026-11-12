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12 nov 2026 Actualizado 21:20

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Justicia

Denuncian a Juan De Bedout por el presunto homicidio de su esposa con talio

La familia de Alicia Graham Sardi pide investigar en los hechos.

Denuncian a Juan De Bedout por el presunto homicidio de su esposa con talio

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Caracol Radio conoció que la familia de Alicia Graham Sardi denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Juan De Bedout, por el presunto homicidio de quien fuera su esposa, con el peligroso metal conocido como talio.

Las víctimas Cristina y Carlos Graham Sardi interpusieron una denuncia a través de su apoderado judicial, el reconocido abogado David Espinosa.

En contexto: Zulma Guzmán no fue imputada porque no se conectó a la audiencia virtual

En la denuncia se relata que la víctima habría sido sometida a un proceso de envenenamiento progresivo y sistemático con talio, que causó su muerte el 17 de agosto de 2021.

También se señala que la muerte de la mujer fue presentada como un hecho natural, derivado del cáncer en fase terminal que padecía. No obstante, durante la investigación adelantada por la familia, se recopilaron elementos materiales probatorios que advertirían que De Bedout, al parecer, estaría relacionado con el envenenamiento con talio.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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