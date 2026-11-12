Trump amenaza con duplicar los aranceles a México por el avance de una caravana migrante

El mandatario hizo el anuncio en una publicación en Truth Social, donde aseguró que los migrantes no serán admitidos en Estados Unidos y exigió a las autoridades mexicanas actuar de inmediato. También afirmó que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya fueron informados.

La advertencia coincide con la movilización de unas 1.500 personas que salieron el martes de Tapachula, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. La mayoría procede de países centroamericanos y busca llegar inicialmente a Ciudad de México, donde espera recibir asistencia del Gobierno federal y protección durante su recorrido.

Entre las razones que impulsaron la marcha está el reciente triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses. Algunos migrantes consideran que el cambio en el Congreso podría abrir nuevas oportunidades para vivir y trabajar en ese país cuando los nuevos legisladores asuman sus cargos en enero de 2027.

Sin embargo, los cambios en la política migratoria no serían inmediatos. Mientras tanto, la movilización vuelve a poner la migración en el centro de la relación entre Washington y Ciudad de México.

La amenaza también llega en un momento delicado para el comercio bilateral. Ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre los gravámenes impuestos a productos mexicanos y la revisión del tratado comercial de América del Norte. Trump, por ahora, no ha precisado cuáles aranceles duplicaría ni cuándo entraría en vigor la medida.