“En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad”: MinInterior en la JEP

Bogotá

En medio de la audiencia pública de seguimiento a las medidas de protección para los firmanes del Acuerdo de Paz del año 2016 realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que la protección de los comparecientes ante la JEP es una prioridad del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, pero que los esquemas de seguridad serán otorgados de acuerdo con el riesgo real.

“Pero que quede claro que en este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad. No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas que para con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas, o se movilicen terroristas”.

Alejandro Ordóñez anunció que la Unidad Nacional de Protección deberá hacer un estudio de seguridad que establezca quienes si lo requieren y se les proporcionará, porque actualmente hay más de 600 esquemas de protección que deberán tener una revisión.

Audiencia de la JEP sobre medidas de protección para firmantes del Acuerdo de Paz Ampliar Audiencia de la JEP sobre medidas de protección para firmantes del Acuerdo de Paz Cerrar

“Por otro lado, la ley establece que la Unidad Nacional de Protección puede asumir la seguridad de los desmovilizados que lo requieran, eso sujetándose estrictamente a los estándares señalados por la Corte Constitucional. Los carros blindados y los hombres de protección son para quienes realmente lo requieran y no son a perpetuidad”.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que cumplirán con sus deberes frente a la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016 y celebró que el nuevo presidente de la JEP, magistrado Danilo Rojas, anunciara que se van a acelerar las imputaciones y que pronto se inician los juicios.

En esta diligencia la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad verificará los avances en la implementación de estas medidas, la coordinación entre las instituciones responsables y las acciones frente a los homicidios, atentados, amenazas, desplazamientos y otros riesgos que enfrentan los firmantes de paz y sus familias en distintas regiones del país.