Remezón en el Ejército: cambios en comandancias de divisiones, brigadas y jefaturas

El comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, anunció una nueva reorganización de la estructura institucional que contempla cambios en jefaturas estratégicas, divisiones, brigadas y unidades especiales de la Fuerza.

Entre los movimientos se destaca la llegada del brigadier general Edilberto Cortés Moncada a la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones, mientras que el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas asumirá la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza.

En los comandos de división también se anunciaron cambios: el brigadier general William Fernando Caicedo Benavides asumirá la Octava División y el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra estará al frente de la Séptima División.

Por su parte, el brigadier general Javier Humberto Cómbita Guzmán asumirá la Segunda Brigada y el brigadier general William Roberto Medina Díaz estará al frente del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia.

En cuanto a las unidades operacionales, el Ejército designó al coronel Manuel Enrique Zafra Mejía como comandante de la Brigada 27; al coronel Jairo Antonio Castillo Colorado en la Novena Brigada; al coronel Wilson Miguel Zarabanda Fuentes en la Cuarta Brigada y al coronel Douglas Saavedra Hernández en la Décima Octava Brigada.

También fueron designados nuevos comandantes para la Décima Tercera Brigada, la Fuerza de Tarea Hércules, la Fuerza de Tarea Vulcano y la Vigésima Segunda Brigada de Selva, entre otros cargos de la estructura militar.

La reorganización incluye además movimientos en áreas de inteligencia, planeación, aviación de asalto aéreo, ingeniería militar y formación de oficiales, con el propósito de fortalecer las capacidades operacionales y estratégicas del Ejército Nacional.

Los cambios fueron anunciados como parte de una reestructuración institucional orientada a fortalecer la seguridad, el control territorial y el cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza.