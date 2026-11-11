Denuncian que $220 millones de proyectos para mujeres en Tunjuelito financiarían contrato de eventos

Colombia

La destinación de recursos de proyectos sociales dirigidos a las mujeres de Tunjuelito generó cuestionamientos en el Concejo de Bogotá. La concejal Tata Hernández denunció que $220 millones destinados a prevenir el feminicidio, apoyar a mujeres cuidadoras y promover la salud mental fueron incluidos en la financiación de un contrato de $868 millones para la realización de eventos en la localidad.

De acuerdo con la documentación revisada por el equipo de la cabildante, los recursos están relacionados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 1288 y en los estudios previos del proceso contractual.

Los dineros corresponden a tres iniciativas:

$50 millones para acciones de prevención del feminicidio.

$150 millones para apoyar a mujeres cuidadoras.

$20 millones para promover la salud mental.

Videojuegos y presentaciones musicales, entre las actividades contempladas

Uno de los puntos cuestionados es que el contrato incluye un Festival de Cuidadoras, videojuegos con un costo de $3,5 millones por día, una banda internacional de rock por $7,4 millones, además de actividades recreativas como parqués, bingo y rana.

Hernández señaló que no está claro cómo estos componentes contribuirán al cumplimiento de las metas de los proyectos sociales. También advirtió que los estudios previos indican que la realización del festival “no implica, por sí mismo, el cumplimiento integral de la meta” de atender a 500 mujeres cuidadoras.

Cuestionamientos por los tiempos de ejecución

La concejal también llamó la atención sobre el calendario contractual. Según los estudios previos, el contrato se firmaría el 21 de diciembre de 2026 y tendría una duración de siete meses, por lo que las actividades se desarrollarían principalmente durante 2027, aunque los recursos se comprometerían al cierre de este año.

Ante esta situación, Hernández solicitó a la alcaldesa local, Claudia Collante, explicar por qué se incorporaron los $220 millones al contrato, qué actividades concretas recibirán las beneficiarias y cómo se garantizará el cumplimiento de las metas de atención.

“La plata destinada a prevenir el feminicidio, apoyar a las cuidadoras y cuidar la salud mental debe traducirse en servicios y oportunidades para las mujeres, no terminar convertida en conciertos, videojuegos y actividades recreativas sin garantía de que se cumplan las metas de atención”, señaló la concejal.

La cabildante insistió en que la Alcaldía debe explicar cómo se garantizará que los recursos públicos destinados a las mujeres se traduzcan en beneficios verificables para esta población.