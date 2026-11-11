Conozca las cuatro movilizaciones que tendrá Bogotá entre el 12 y el 15 de noviembre

Desde este jueves 12 hasta el domingo 15 de noviembre de 2026, la capital será escenario de cuatro actividades de protesta y expresión social, de acuerdo con la programación de la Secretaría Distrital de Gobierno. Los encuentros se realizarán en las localidades de Teusaquillo, Antonio Nariño, Santa Fe y La Candelaria, y reúne reclamos ambientales, solidaridad internacional y respaldo al Ejecutivo nacional.

Por lo que las distintas movilizaciones quedarán programadas de la siguiente manera:

Jueves 12 de noviembre

A las 11:30 a. m., está programada una vigilia en silencio por Palestina frente a la Embajada de Israel, y a las 6:30 p. m., el espacio cultural “Guardianes del Fuhucha”, en el parque Ciudad Jardín (calle 14 Sur con carrera 11), en Antonio Nariño.

Viernes 13 de noviembre

A las 9:00 a. m., un grupo de manifestantes se ubicará frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el plantón “El llamado de Santurbán, una sola voz por el agua”.

Domingo 15 de noviembre

A las 9:00 a. m. los participantes se reunirán con la marcha “Apoyo a los 100 días del Gobierno nacional” en el Parque Nacional y avanzarán hasta la Plaza de Bolívar, por lo que podrían presentarse cambios en el tránsito en varias vías del centro.

¿Cómo se verá afectada la movilidad en Bogotá?

Por estas jornadas, el distrito prevé afectaciones en la movilidad y en la operación de rutas zonales y troncales de TransMilenio, así que se recomienda planear los desplazamientos con anticipación y consultar los cierres y desvíos en plataformas oficiales. Además, pueden cambiar los horarios y lugares, o sumarse movilizaciones que aún no están anunciadas.

La Secretaría de Gobierno acompañará las actividades y recordó que la protesta debe ser pacífica y respetuosa de los derechos de los demás.