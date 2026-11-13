Galán pide apoyo militar para Bogotá, pero descarta que los militares reemplacen a la Policía

Colombia

La asistencia militar en Bogotá volvió al centro del debate durante la segunda sesión del Cabildo Abierto convocado por el Concejo de Bogotá. Allí, el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, reiteró que la ciudad necesita el respaldo de las Fuerzas Militares para enfrentar los problemas de seguridad, pero dejó claro que estas no deben asumir las funciones de la Policía.

“Apoyo de las Fuerzas Militares sí, militares reemplazando a la Policía no”, fue el mensaje del mandatario, quien insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre la Alcaldía, la Policía, la Fiscalía y el Gobierno Nacional.

Galán aseguró que solicitó al Gobierno Nacional mayor apoyo para Bogotá y reiteró su preocupación por la disminución histórica del reclutamiento de integrantes de la Policía y las Fuerzas Militares. Por esta razón, hizo un llamado para aumentar el pie de fuerza en la capital.

Galán se refiere al subregistro de la extorsión

Otro de los asuntos abordados por el alcalde fue la falta de denuncias por extorsión, una situación que, según explicó, dificulta conocer la dimensión real de este delito en la ciudad.

“Un objetivo del delincuente es impedir que la persona denuncie. A mí no me va a preocupar que aumenten las denuncias porque vamos a tener un panorama mucho más claro y real de lo que está pasando”, afirmó.

El mandatario también destacó los resultados de su administración en materia de seguridad, entre ellos la reducción del hurto de vehículos y personas, así como la disminución de los homicidios. Señaló que el reto es mantener la tendencia a la baja registrada durante las últimas dos décadas.

Bogotá ha entregado más de 1.300 motocicletas a la Policía

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Metropolitana, Galán informó que su administración ha entregado más de 1.300 motocicletas y que otras 205 se encuentran en proceso de incorporación, con el objetivo de alcanzar las 1.500 unidades.

“Ya entregamos más de 1.300, hemos entregado más del doble de lo que entregó la administración anterior en motos. Están en curso cerca de 205, lo cual va a permitir llegar a 1.500 motos. Eso sin contar lo que vamos a hacer el año entrante con los Fondos de Desarrollo Local”, explicó.

Secretario de Gobierno aclaró participación de Galán en el Cabildo

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, respondió a los cuestionamientos sobre la permanencia del alcalde durante la jornada y aseguró que el mandatario participó en las dos sesiones del Cabildo Abierto.

Según Quintero, durante las jornadas del sábado y este jueves, Galán escuchó a los dos promotores de la iniciativa, a 39 ciudadanos y a 32 concejales. Además, aseguró que el alcalde respondió los argumentos presentados durante sus intervenciones.

El funcionario explicó que, una vez finalizado el Cabildo Abierto, el mandatario se retiró para continuar con su agenda distrital, mientras él permaneció en el recinto escuchando las intervenciones adicionales de algunos concejales.

“Esta Administración siempre ha sido y seguirá siendo demócrata, porque así es el Alcalde y es la instrucción que nos ha dado. Pero hay que ser claros con la ciudadanía: el Cabildo Abierto ya había acabado y el Alcalde estuvo presente durante toda su duración”, señaló Quintero.

El debate sobre la asistencia militar deja sobre la mesa uno de los principales retos de Bogotá: fortalecer la seguridad ciudadana mediante la coordinación institucional, sin desconocer las competencias de cada organismo.