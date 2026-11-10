¿Contratos a cambio de favores sexuales?: Carolina Corcho responde a denuncias que salpican a Petro

“Nada de lo que está rodando prueba la causalidad”: Carolina Corcho sobre denuncias contra Petro

Este martes 10 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, la senadora Carolina Corcho habló sobre el impacto de las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro dentro de su partido. Al ser consultada sobre la posibilidad de que la coalición de oposición examine un cambio en su dirección política por cuenta de estos señalamientos, la congresista descartó la posibilidad de un relevo inmediato.

Durante el diálogo, manifestó su rechazo a la cancelación en medios de comunicación y aseguró que el escenario actual responde a una estrategia para restarles respaldo político.

“Estamos minando la condición humana de una persona sin que haya sido vencida en juicio. Situación que ha llegado a una degradación porque lo que estamos asistiendo, en el caso del presidente Gustavo Petro, es a una degradación del debate público”, dijo la senadora.

Además, la parlamentaria explicó que los videos e imágenes conocidas en los últimos días “no comprueban una relación de causalidad” entre el presidente y contratos estatales en beneficio a las personas que ahí aparecen o se mencionan.

“El hecho de que haya unos videos de la vida íntima, no prueba una relación de causalidad para que uno pueda derivar de ahí el hecho de que hubo una coacción para acceder a un contrato. Es como si dijéramos entonces que un senador de la República no puede tener una relación con un contratista del Estado. Eso es completamente absurdo”, expresó Corcho.

¿Estaría en duda el liderazgo de Gustavo Petro en el Pacto Histórico?

Una de las grandes preguntas que se han generado acerca de la situación del expresidente frente a las denuncias sobre presuntos contratos públicos por favores sexuales, es si esto no pondría en duda su puesto como líder de la oposición.

Frente a este cuestionamiento, la exprecandidata presidencial mencionó que el expresidente Petro no se puede retirar debido a que su propia situación política no se encuentra en “simetría” con sus adversarios.

“Es que justamente es por eso a Gustavo Petro en su condición política, porque tú no puedes analizar el tema por fuera de su situación política y la confrontación con personas de mucho poder”, concluyó.