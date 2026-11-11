Accidente del Tren de la Sabana en Bogotá: una persona quedó debajo de un vagón en Usaquén

El departamento de Boyacá trabaja en ser el corazón de la reactivación ferroviaria. Foto | Agencia Nacional de Infraestructura

Colombia

Un accidente que involucró el Tren de la Sabana se registró este miércoles 11 de noviembre en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. El hecho ocurrió en la carrera 9 con calle 185 y dejó una persona lesionada, según los resportes preliminares,

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, la persona habría quedado atrapada debajo de los vagones del tren. Varios ciudadanos se acercaron para intentar auxiliarla mientras llegaban los organismos de emergencia.

Posteriormente, personal de atención prehospitalaria llegó al lugar y atendió al lesionado, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir valoración médica. Hasta el momento, no se ha conocido un reporte oficial sobre el estado de salud.

¿Qué pasó con la movilidad en Usaquén?

La emergencia generó afectaciones en la movilidad sobre la carrera9 con calle 185. Autoridades de tránsito hicieron presencia en el secctor para regular la circulación vehicular y facilitar la atención del accidente.

Por ahora, las circunstacias en las que ocurrió el hecho no han sido esclarecidas. Las autoridades adelantan las respectivas verificaciones para establecer cómo se produjo el accidente