Sofía y Antonella Petro hablaron de las denuncias contra su padre: “no es un hombre corrupto”

A través de una publicación compartida en sus redes sociales, Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, se refirieron a la reciente polémica que involucra a su padre en relación con la supuesta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Este escándalo estalló tras las declaraciones de Deicy Jiménez, una contratista que asegura haber recibido esos convenios por tener una relación con el exmandatario.

Ambas jóvenes señalaron que deben pronunciarse como feministas, militantes de izquierda y también como las hijas de Gustavo Petro. En primer lugar, señalaron que reiteran que las denuncias de las mujeres deben ser tomadas con seriedad y deben derivar en la protección de ellas. “No tomar esta posición significaría dar crédito a las respuestas misóginas que se activan sistemáticamente siempre que una mujer hace una denuncia”.

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A la hora de hablar de su cercanía con la izquierda, señalaron que no se debe perder de vista que el caso se conoce en el contexto de la llegada al poder de una fuerza política que prometió el “aniquilamiento de la izquierda” y que trabaja, según ellas, por el desmonte de los avances en igualdad de género y derechos LGBTIQ+.

También señalaron que nunca se sentirán avergonzadas de haber apoyado el anterior gobierno y que se trata de un proyecto político que va más allá de una persona. “Un movimiento siempre será más grande que sus individuos, porque las ideas perduran más allá de sus líderes”, agregaron.

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Finalmente, se refirieron a su relación familiar con Petro y aseguraron que confían en que comparecerá ante la justicia sin dilación. Recordaron que ellas mismas han sido críticas contra él a la hora de hablar de feminismo y que también confían en que “Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario público”.

Así las cosas, concluyeron que, más allá de lo que ellas piensan, consideran que la justicia debe ser la encargada de determinar la verdad, y que son conscientes de que sus declaraciones podrían ser insuficientes como feministas, mujeres de izquierda, e incluso como hijas.