Vuelve el Tren de Navidad a Bogotá 2026: ¿Cuánto vale el pasaje por persona? Link de compra

Subirse al Tren de la Sabana es uno de los planes más tradicionales de la época navideña y muchos colombianos lo hacen cada año. Por lo que la mayoría aprovecha estas fechas para compartir con sus familias y hacer dinámicas distintas que enriquecen las experiencias de la época navideña.

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Conozca aquí toda la información que necesita saber sobre este tren de la navidad conocido también como “Turistren 2026″.

Tren de la Sabana 2025: fechas y horarios

Para este año el tren estará disponible a partir del 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero 2026. No obstante, tenga en cuenta que en el comunicado de la página anunciaron que tanto el 24 como el 31 de diciembre de este año, no habrá operación de este servicio.

¿Dónde comprar las entradas?

Puede obtener sus entradas en preventa en la estación de Usaquén, ubicada en la Av. cra 9 # 110 – 08, en Bogotá. De lunes a viernes desde las 8:30 A.M. hasta las 4:30 P.M. jornada continua.

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¿En qué consiste la experiencia?

Viaje nocturno con iluminación especial.

Parada en Estación Usaquén: Papá Noel, duendes y fotos con la locomotora iluminada.

Continuación hacia La Caro, donde presenciará un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Regreso a Bogotá para finalizar la experiencia.

Comodidades del tren:

Sillas amplias y reclinables

Baños en coches intermedios

Tiquetes numerados

¿Qué valor tiene la experiencia?

Precio único por persona $78.000.

Bebes de brazos, menores de 3 años, que no ocupen un puesto no pagan.

Puede conseguir sus boletas en este link: https://turistren.com.co/tren-navidad/

Recorrido e itinerario del tren:

El Tren de la Navidad inicia su viaje en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación y realiza el siguiente recorrido:

Gran Estación: salida: 6:45 p.m.

salida: 6:45 p.m. Estación Usaquén – Avenida Carrera 9 # 110 – 08, llegada: 7:15 p.m y salida: 8:00 p.m.

Aquí podrá bajar, disfrutar música, tomar fotos con la locomotora iluminada y compartir con Papá Noel y los duendes.

Estación La Caro (Chía) Llegada: 8:50 p.m y salida: 9:20 p.m.

En este punto disfrutará de un espectáculo de juegos pirotécnicos.

Regreso a Estación Usaquén: Llegada: 10:10 p.m y salida: 10:15 p.m.

Llegada: 10:10 p.m y salida: 10:15 p.m. Retorno a Gran Estación: Llegada final: 10:45 p.m.

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Puntos habilitados para iniciar el recorrido:

Costado occidental del Centro Comercial Gran Estación

Estación de Usaquén

Recomendaciones:

Llegue con suficiente tiempo; el tráfico puede retrasar su llegada.

Use ropa abrigada y lleve poncho o sombrilla.

Elija calzado cómodo

Mantenga siempre a la vista a los menores.

Asegúrese de no dejar pertenencias en el tren.

Elija transporte público.

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