Tren Bogotá–Zipaquirá entra a fase licitatoria tras acuerdo de cofinanciación por $15 billones

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el tren que conectará a Bogotá con la Sabana Norte avanza hacia el proceso de licitación internacional luego de asegurarse la concurrencia de recursos entre la Nación y el departamento.

De acuerdo con el mandatario, el Gobierno Nacional comprometió aportes en vigencias futuras por cerca de 12.2 billones de pesos, mientras que la Gobernación destinará alrededor de 3.2 billones, lo que eleva la inversión total del proyecto a casi 15.4 billones de pesos.

El sistema contempla un trazado aproximado de 48,9 kilómetros, la construcción de 17 estaciones y la movilización estimada de 187.000 pasajeros diarios, con integración a otros modos de transporte masivo en la región.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha señalado que esta iniciativa hace parte de la apuesta del Gobierno por recuperar la infraestructura ferroviaria del país, impulsar la movilidad sostenible y reducir significativamente los tiempos de desplazamiento entre Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá y municipios cercanos.

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