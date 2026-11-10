¿Es legal trabajar 12 horas al día en 2026? Tope máximo de horas en jornada laboral y excepciones. Getty Images

La Ley 2101 de 2021 modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo (CST) y redujo progresivamente la jornada laboral en Colombia a partir del 15 de julio de 2023.

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De esta manera, los trabajadores en Colombia experimentaron una reducción anual desde las 48 horas previas a la entrada en vigor de la ley; hasta 2026, con las 42 del tope definitivo contemplado desde el pasado 15 de julio.

Posteriormente, con la reforma laboral (Ley 2466 de 2025), se ratificó el límite semanal de horas, mientras se establecieron otros detalles fundamentalmente para la distribución de la jornada, como el máximo de horas diarias y el comienzo de los horarios diurno/nocturno.

¿Cuánto es el tope máximo de horas que puede trabajar una persona por día en Colombia?

Con la reducción de la jornada laboral se contemplaron también ciertas opciones de flexibilización. En ese sentido, el artículo 161 del CST (a partir de la Ley 2101) señala que los trabajadores pueden, de común acuerdo con el empleador, laborar en 5 o 6 días a la semana, “garantizando siempre el día de descanso”.

Estas jornadas flexibles pueden ser de mínimo cuatro y máximo de cinco horas diarias y no se generan recargos mientras no se supere el tope de 42 horas semanales.

Asimismo, la reforma laboral introdujo algunas precisiones frente a la reducción de la jornada para su aplicación práctica; entre ellas está, por ejemplo, el tope máximo de 8 diarias para la jornada laboral ordinaria, manteniendo, por otra parte, las opciones de distribución horaria antes enunciadas.

¿Quiénes pueden trabajar 12 horas al día en Colombia?

La reforma laboral modifica la Ley 50 de 1990 y establece un límite general para las horas extras de dos diarias y hasta 12 semanales; sin embargo, mantiene la excepción prevista en la Ley 1920 de 2018.

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Dicha norma, en su artículo 7, señala que los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada pueden acordar con sus empleadores laborar en jornadas laborales diarias de 12 horas, siempre y cuando no se exceda un máximo de 60 semanales, incluyendo las horas suplementarias.

De esta forma, aunque la jornada ordinaria sigue siendo de 8 horas en Colombia, en el sector de vigilancia se pueden agregar hasta 4 horas suplementarias dentro del máximo de 12; en ese sentido, todo tiempo que supere la jornada ordinaria vigente se considera suplementario o extra y aplican los recargos correspondientes.

¿Hay alguna otra excepción en el tope de la jornada laboral?

La seguridad privada es el principal sector con una excepción específica en el límite de la jornada laboral, aunque existen otros grupos o disposiciones legales que permiten que, bajo ciertas condiciones, se trabaje más de la jornada ordinaria.

Esto sucede, por ejemplo, en el campo de la salud, para el personal asistencial en entidades públicas (Ley 269 de 1996), quienes pueden trabajar un máximo de 12 horas diarias y 66 semanales, sumando más de un contrato o empleo público.

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