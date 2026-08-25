FedeSeguridad desmiente que se haya eliminado pago de horas extras y recargos nocturnos a vigilantes

La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad) desmintió que la Resolución 2708 de 2026 del Ministerio del Trabajo haya eliminado el reconocimiento y pago de horas extras, recargos nocturnos u otros derechos laborales de los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada.

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El gremio hizo la aclaración luego de que comenzara a circular en redes sociales un documento que calificó como falso y en el que se asegura que, como consecuencia de esa resolución, las empresas dejarían de reconocer y pagar estos conceptos a sus trabajadores.

Según FedeSeguridad, la Resolución 2708 derogó once circulares administrativas, incluida la Circular 0040 de 2026, que contenía una interpretación del Ministerio del Trabajo sobre la jornada laboral y el trabajo suplementario en el sector.

Sin embargo, explicó que la derogatoria de una circular no elimina derechos laborales establecidos en normas superiores ni exonera a los empleadores de cumplirlos.

Por esta razón, las horas extras y los recargos que correspondan deberán continuar registrándose, reconociéndose y pagándose de acuerdo con la legislación laboral vigente.

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FedeSeguridad también pidió verificar la autenticidad de los documentos que circulan en redes sociales y consultar fuentes oficiales antes de difundir información relacionada con los derechos laborales de los trabajadores.

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